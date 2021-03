Samsung Galaxy A52 och A72 i ny läcka – bilder och lanseringsdatum

Samsungs lansering av nya telefoner i A-serien tycks rycka närmare och vi ser allt fler uppgifter om Galaxy A52 och Galaxy A72. Telefonerna ser enligt uppgifterna ut att få en hel del funktioner som tidigare varit unika för Samsungs dyrare telefoner, som förhöjd uppdateringsfrekvens i skärmen och bättre zoom i kameran. Dessutom ser vi nu ut att ha fått ett lanseringsdatum, av Samsung själva. Det är i ett Twittermeddelande som den planerade livesändningen den 17 mars figurerar, men sedan dess ska Samsung ha tagit bort den planerade sändningen från sitt Youtube-konto.

Lansering den 17 mars, men Samsung har efter att skärmbilden togs tagit ner den planerade sändningen

Nu har bilder på vad som ser ut att vara Galaxy A52 läckt och dessutom har marknadsföringsmaterial för Galaxy A72 kommit fram vilket gör att vi har en relativt klar bild av vad som komma skall.

Får funktioner från toppmodellerna

De nya uppgifterna om Galaxy A72 säger att telefonen får både stereohögtalare och utökad zoom, det Samsung kallar Spacezoom, något vi tidigare bara sett i toppmodellerna. Enligt uppgifterna så ska Galaxy A72 ha en huvudkamera på 64 megapixel samt en 12 megapixels vidvinkel, en telelins med 8 megapixel och 3 gångers optisk zoom samt en makrokamera på 5 megapixel. Zoomkameran ska enligt uppgifterna göra det möjligt att zooma upp till 30 gångers förstoring.

Galaxy A72 i bildläcka

Båda telefonerna ska enligt uppgift släppas i såväl 4G- som 5G-varianter där 4G-versionerna får 90 bilder per sekund i uppdateringsfrekvens på skärmen och 5G-modellerna får 120 bilder per sekund. Båda telefonerna ska enligt uppgift ha fingeravtryckssensor i skärmen. Just skärmarna ska vara av Amoled-typ och med ett centrerat hål för selfiekameran i toppen. Galaxy A72 får en skärm på 6,7 tum och Galaxy A52 en något mindre på 6,5 tum.

Galaxy A52 i bildläcka

Båda telefonerna ska enligt uppgifterna vara vattentåliga enligt IP67-standard, ha hörlursuttag, minneskortplats, släpps troligen med Android 11 från start och har stöd för 25W snabbladdning. Galaxy A52 ska ha ett batteri på 4500 mAh medan Galaxy A72 får ett lite större på 5000 mAh.

Båda telefonerna ska även ha dykt upp på Samsungs egen sajt i Förenade Arabemiraten, vilket ytterligare stärker de uppgifter som kommit ut. Stämmer uppgifterna kring presentationen så kommer vi alltså få veta mer om dessa två telefoner den 17 mars klockan 14.30 svensk tid då lanseringen ska vara planerad.