Samsung Galaxy Buds Plus överraskande lätta att laga

Ifixit har blivit något av en institution för de som gillar när elektronik räcker längre. Dels för att de förser oss med instruktioner och videor för hur du byter ut delar och reparerar en lång rad mobiler och andra elektronikprodukter om du vill göra det själv, dels för att de betygsätter prylar efter hur lätta de är att reparera och därmed utövar påtryckning på branschen.

Som exempel gav Ifixit Apples nya headset Airpods Pro svidande kritik, med ett betyg på 0/10, i princip omöjliga att reparera och om batteriet tar slut kan du glömma att byta ut det.

Desto mer positiva är de till Samsungs nya Galaxy Buds Plus. True wireless-headset är generellt inte helt lätta att laga, för när mycket ska in på liten yta tar tillverkarna gärna till generösa doser med lim, och Ifixit noterar att Galaxy Buds Plus är svåra att öppna. Väl inne hittar de däremot komponenter som är föredömligt lätta att plocka isär och byta ut. Batteriet, till exempel, är större än på föregångaren Galaxy Buds, men fortfarande av en standardtyp som är lätt att få tag på, och det är inga problem att byta ut det.

Ifixit ger Galaxy Buds betyget 7/10 och en guldmedalj för "Most repairable wireless earbuds", en titel som de övertar från föregångarna Galaxy Buds, som fick betyget 6/10. Vill ni veta mer kan ni titta på Ifixits video här nedan.