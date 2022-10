Samsung lanserar specifikt underhållsläge

Att lämna in en mobil på reparation kan kännas väldigt osäkert då man ofta måste förse verkstaden med exempelvis PIN-koder och inloggningsinformation. Under betatestningen av One UI 5 testade Samsung en form av underhållsläge som när det aktiverades skyddade användarens information, samtidigt som en reparatör kunde arbeta med mobilen. Detta genom att det skapades en form av nytt användarkonto för verkstaden, vilket var ett konto som närmast kunde beskrivas som att mobilen framstod som fabriksåterställd och blockerade all tillgång till användarens data, foton, installerade appar med mera.

Nu har Samsung lanserat underhållsläget som blir en del av operativsystemets säkerhetsfunktioner. Det är inte alla modeller som kommer att kunna utnyttja funktionen på grund av tekniska begränsningar, samtidigt som ett av grundkraven för funktionen är att enheten kör One UI 5. Funktionen har redan börjat rullas ut, och kommer att fortsätta rullas ut under de kommande månaderna.

För att aktivera funktionen, gå till Inställningar / Batteri och enhetsvård och aktivera Underhållsläge. Sedan är det bara att följa instruktionerna.