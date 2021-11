Samsung presenterar nya mobilminnen – kan hamna i S22

Samsung meddelar att de har utvecklat en ny teknik för arbetsminnen som baserar sig på 14nm. De nya minneskretsarna heter LPDDR5X-DRAM och har bland annat en bearbetningshastighet på 8,5 gigabits per second (Gbps) vilket är 1,3 gånger snabbare än den tidigare tekniken LPDDR5. De nya RAM-kretsarna fördubblar även minnet från 8 till 16 gigabyte vilket gör det möjligt att lägga upp till 64 gigabyte minne per minnespaket. Dessutom drar LPDDR5X 20 procent mindre ström än den föregående tekniken.

Samsung ska senare i år börja samarbeta med minnestillverkare angående produktionen av de nya kretsarna, så eventuellt kan de börja dyka upp i produkter någon gång under 2022.