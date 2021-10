Samsung räknar med låg produktion av Galaxy S22

Uppgifterna kommer från den koreanska branschtidningen The Elec. Enligt dem håller Samsung som bäst på att lägga upp produktionen för Galaxy S22-serien. Man räknar med 20 miljoner producerade enheter, varav vanliga Galaxy S22 står för hälften, Galaxy S22 Ultra för 30 procent och Galaxy S22 Plus för 20 procent. Galaxy S22 Ultra kommer enligt uppgifterna att vara försedd med fack för penna vilket betyder att den ersätter Note-serien.

20 miljoner är ett mycket lågt satt mål för en Galaxy S-serie. Som jämförelse hade Galaxy S21 produktionsmålet 30 miljoner enheter vid säljstart. Orsaken till det lågt satta målet ska inte huvudsakligen vara förväntningar på att telefonen är svårsåld, utan mer att ta höjd för den kretsbrist och det logistik-kaos som råder inom elektronikbranschen som helhet i sviterna av pandemin. The Elec påpekar också att Samsung mycket väl kan komma att höja produktionsmålet, något man gjorde med förra årets modell.

Enligt The Elec ska Samsung också ha sparat in på komponenter för att få ner prislappen på Galaxy S22 och S22 Plus. Detta som respons på att Apple valt att inte höja priserna på årets Iphone 13 jämfört med föregångaren. En undersökning som sajten Tech Insight gjorde visade att Samsung Galaxy S21 Plus hade billigare komponentkostnad än Iphone 13 Pro, trots att den såldes till högre pris.

Enligt The Elec ska Samsung Galaxy S22 ha 0,1 tum mindre skärm än föregångaren, 6,1 tum för att vara exakt, och tidigare rapporter talar om en riktigt kompakt mobil. Även Galaxy S22 Plus får en något mindre skärm på 6,6 tum, medan Ultra-modellen ska ha lika stor skärm som årets S21 Ultra har.