Samsung störst medan Huawei föll som en sten

År 2020 var Huawei den tredje största mobiltillverkaren i världen sett till försäljning efter Samsung på första plats och Apple på andra plats. Året innan vara man näst störst efter Samsung och före Apple. Men det var innan debaclet med USA och de restriktioner som följde. Dessa restriktioner, i kombination med försäljningen av Honor-avdelningen, resulterade i att Huaweis försäljning näst intill havererade under 2021.

Enligt siffror från Omdia sjönk Huaweis försäljning av mobiltelefoner med 81,6 procent, från nästan 190 miljoner enheter under 2020 till 35 miljoner under 2021, och en marknadsandel som gick från 15 procent till 3 procent. Detta gör Huawei till den nionde största mobiltillverkaren i världen mellan Honor på åttonde plats och Tecno på tionde plats. Honor var ju i sig ett varumärke under Huawei som spunnits ut till eget företag för att rädda det från restriktionerna.

Den största ökningen stod Realme för med en ökning på 48,6 procent vilket placerar dem på sjätte plats, och Motorola som ökade med 44,2 procent till en sjunde plats.

Längst upp på listan ligger fortfarande Samsung med en marknadsandel på 20 procent före Apple på 18 procent och Xiaomi på 14 procent.