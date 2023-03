Samsung uppges överge S23 FE men satsa på dubbelvikning

Det är läckaren Yogesh Brar som går ut med informationen att Samsung inte har några planer på att lansera någon S23 FE-modell till hösten.

Däremot hävdar Brar att Samsung senare i år, eventuellt samtidigt med Z Flip 5 och Z Fold 5, kommer att presentera en ny modell med dubbelvikt skärm. Samsung har redan tidigare visat upp mobilprototyper med den typen av vikbara skärmar, bland annat den så kallade Samsung Flex In & Out som visades upp på IMID 2021 (International Meeting for Information Displays), samt även på MWC 2023. Patentet för den typen av vikbara skärmar skaffade man redan år 2020.