Samsung uppges skapa egen XR-krets

Samsung förväntas presentera ett nytt XR-headset (Extended Reality) antingen senare i år eller under det första halvåret 2024. Nu uppger publikationen The Korean Economy Daily att System LSI, som är Samsung avdelning som bland annat utvecklar företagets Exynos-processorer och ISOCELL-kamerasensorer, har börjat utveckla egna processorer för XR-enheter. Anledningen uppges vara att marknaden för XR-enheter förväntas växa i och med Apples lansering av sitt XR-headset, och att Samsung då vill ta upp konkurrensen främst med Apple och Qualcomm när det handlar både om kretsar och enheter. Detta efter att Samsung MX (Mobile Experience) har samarbetat med Google (för operativsystemet) och Qualcomm (för processorn) för sitt första XR-headset.

En rapport från analysföretaget Counterpoint Researchs hävdar att det kan komma att säljas över 110 miljoner XR-enheter fram till 2025, vilket i så fall skulle vara en mångdubbel ökning från dagens 18 miljoner enheter per år. Det skulle innebära en försäljning motsvarande 50,9 miljarder dollar under 2025, jämfört med 13,9 miljarder dollar under 2022.