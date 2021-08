Samsung visar dubbelvikt prototyp

Samsung vilar inte på lagrarna när det handlar om vikbara telefoner, och har redan visar upp en prototyp med en teknik som de kallar för "multi-foldable" just för att det handlar om mer än en vikning.

Prototypen som visades upp på IMID 2021 (International Meeting for Information Displays) kallas för Samsung Flex In & Out och viks som synes två gånger i stället för befintliga telefoner som viks en gång. En variant av den här prototypen visades upp redan i maj, men till skillnad från maj-versionen så var det här en devis fungerande version av telefonen.

Det finns inte speciellt mycket om några specifikationer utöver det som gör telefonen speciell - skärmen. Det är en Oled-skärm på 7,2 tum med som viks i ett S-liknande format. I utvikt läge fungerar den inte enbart som en stor skärm utan det går även att använda multitasking via splitscreen.