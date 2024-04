Smartphonemarknaden föll med 2,9 procent – Iphone X mest sålda telefonen

Det säljs fortfarande en herrans massa smartphones. Närmare bestämt 334,3 miljoner enheter levererades under årets första kvartal. Men det är en minskning jämfört med samma period förra året, då siffran låg på 344,4 miljoner enheter. Rent generellt – men i synnerhet i Kina – ser man enligt IDC att allt fler konsumenter väljer premium-enheter, men samtidigt har benägenheten att byta ut sin enhet minskat. ”Trots nya flaggskeppsenheter från tillverkare som Samsung och Huawei, tillsammans med det första hela kvartalet med Iphone X-leveranser, så verkar konsumenterna inte vilja lägga ut alltför stora pengar på de senaste och bästa enheterna på marknaden” konstaterar Anthony Scarsella som jobbar med IDC:s bevakning av smartphoneleveranserna i världen. Han tror att prismässigt mer överkomliga flaggskeppstelefoner kan vara det som krävs för att få fart på tillväxten i segmentet.

Iphone X mest populära telefonen

Samsung håller alltjämt ställningarna som den klart ledande smartphonetillverkaren i världen. Enligt IDC så ligger marknadsandelen på hela 23,4 procent, vilket dock innebär en minskning med 2,4 procent jämfört med samma period förra året. De nya enheterna Galaxy S9 och S9 Plus lanserades lite tidigare än vanligt, vilket ändå bidrog till att bättra på siffrorna. Apple ökade sin marknadsandel med 2,8 procent under året och lyckades leverera 52,2 miljoner Iphone-enheter. Huawei hade också ett bra kvartal och placerade sig på tredje plats med den rekordhöga marknadsandelen 11,8 procent. Den mest populära telefonen i världen under första kvartalet var Apples Iphone X. Detta enligt siffror från Strategy Analytics. Apple sålde 16 miljoner exemplar av Iphone X under perioden, vilket innebär att 4,6 procent av samtliga smartphones som såldes under kvartalet var just en Iphone X.

