Snart fler än 50 mobilspel på Netflix

Netflix satsning på mobilspel fortsätter, och man meddelar att ett tjugotal nya spel är under utveckling. Totalt räknar man med att ha fler än 50 spel lanserade före årsskiftet. Detta inkluderar ett flertal titlar som baserar sig på företagets egna serier, bland annat Queen’s Gambit, Shadow and Bone och La Casa de Papel. Det kommer även spel som sedan tidigare finns släppta på andra plattformar, som Oxenfree och Kentucky Route Zero.