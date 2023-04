Sony presenterar ny Xperia 1 den 11 maj

I ett officiellt tillkännagivande meddelar Sony att torsdagen den 11 maj klockan 06.00 svensk tid kommer de att presentera en ny mobil i Xperia-serien. De nämner inte vid namn vilken det handlar om, men kan eventuellt lämna en ledtråd i det att de använder sloganen ”the next ONE is coming”, vilket borde betyda att det handlar om Sony Xperia 1 V (även kallad Xperia 1 mark 5).

Tidigare rykten har hävdat att modellen kommer att använda en Snapdragon 8 Gen 2 tillsammans med 16 gigabyte arbetsminne och ett batteri på 5000 mAh tillsammans med en platt skärm på 6,5 tum. På baksidan sak det finnas tre stycken kameror - en primär kamera på 12MP, en 48MP-kamera med supervidvinkel samt en 12MP-kamera med telefoto, kompletterade av en frontkamera på 12MP. Xperia 1 V ska även enligt Sony själva, enligt ett tidigare uttalande, använda en ny bildsensor. Den påstås även bli en tunn mobil då de fysiska måtten ska vara 161 x 69,3 x 8,5 millimeter.

Huruvida dessa rykten stämmer får vi alltså reda på tidigt på torsdag morgon den 11 maj.