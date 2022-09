Sony vill visa något spelrelaterat

När Sony och spel nämns i samma mening tänker de flesta nog på Playstation. Företaget har dock genom året gjort alla möjliga spelrelaterade experiment även för mobiler, exempelvis Sony Ericsson Xperia Play R800 på bilden ovan och inte minst den bärbara konsolen Playstation Portable.

Den 12 september är det dags igen då Sony har tillkännagivit att man tänker komma med ett tillkännagivande angående Xperia den 12 september klockan 13.00 (klockan 06.00 svensk tid) ska presentera något med rubriken ”Born to game” samt ”made for pro gamers and streamers”.

Vad det handlar om den här gången – en mobil, tillbehör eller mjukvara – är dock än så länge okänt.