Sony XB13 lanserad: Trådlös högtalare som tål äventyr

Sony lanserar nu en ny trådlös högtalare som ska ge rejält med ljud i ett skyddat format. XB13, som högtalaren kallas, är kompakt och enkel att packa ned. Förutom att man kan ställa den lite var som för att spela upp musik, har den också en bärrem som gör att den kan hängas upp eller bäras på en väska.

Sony har dessutom petat in vad de kallar Extra bass som ska ge mer tryck i basen. Sonys Sound diffusion processor ska se till att ljudet sprids ordentligt för att höras bra i alla typer av utrymmen. Högtalarna går dessutom att parkoppla om du har två stycken. Parkopplingen sker även den givetvis trådlöst.

XB13 är vatten- och dammtät och klassad med IP67. Batteritiden är 16 timmar och du kan övervaka batteriets laddningsgrad från telefonen. Du kan även ta emot samtal via högtalaren då den även har en inbyggd mikrofon. Kopplingen till telefonen sker via bluetooth, den har även Googles Fast Pair-funktion vilket gör att sammanlänkningen med Android-enheter sker enklare. Laddning sker via usb-c.

Priset hamnar på 650 kronor och säljstart är i april.