SpaceX planerar satellituppkoppling för mobiler under 2024

Elon Musks rymdföretag SpaceX meddelar nu på Starlinks webbplats att man planerar att börja rulla ut sin satellittelefonitjänst Direct to Cell under 2024. Det första kommer att lanseras är textmeddelanden, medan röstsamtal, data och IoT (Internet of Things) följer under 2025. Enligt Starlink kommer Direct to Cell, när den är helt utrullad, att "möjliggöra allestädes närvarande tillgång till text, samtal och surf var du än befinner dig på land, sjöar eller vid kusten", enligt Starlink.

Det finns redan mobiler och mobilprocessorer som möjliggör satellitkommunikation, men enligt Starlink ska det inte vara nödvändigt för att utnyttja Direct to Cell. Starlink hävdar att tjänsten kommer att fungera med befintliga LTE-mobiler och "inga ändringar av hårdvara, firmware eller specialappar krävs".

Den initiala täckningen för tjänsten kommer att omfatta kontinentala USA, Hawaii, delar av Alaska, Puerto Rico och USA:s territorialvatten. Starlink planerar dock att expandera genom att lägga till globala operatörer i framtiden. Just nu listar Starlink operatörer som Rogers (Kanada), Optus (Australien), One NZ (Nya Zeeland), Salt (Schweiz) och KDDI (Japan) som partners.