Test: HMD Offgrid – satellituppkoppling till alla mobiler

Betyg: 7/10 Funkar med nästan alla smartphones

Textmeddelanden utan mobiltäckning Batteritiden

Offgrid är ett mobiltillbehör från finska HMD. Det är en dosa med en satellitmottagare som du kopplar trådlöst till din mobil, oavsett om det är en Iphone eller Android, via bluetooth. På mobilen installerar du appen HMD Offgrid, och så behöver du ett abonnemang, som du kan beställa i appen om du vill.

Dosan är lätt och stor som en tredjedels mobiltelefon ungefär. Utförandet på dosan känns väldigt bekant, och när jag loggar in i appen tycker den att jag haft ett abonnemang sedan tidigare. Orsaken är att jag testat Motorola Defy Satellite Link som använde Bullitt Messenger som satellittjänst. Jämför jag dosan till HMD Offgrid med mina bilder av dosan till Motorola Defy Satellite Link ser jag att knappar, lampor och skruvar sitter på exakt samma ställen.

Det kanske inte spelar så stor roll, Bullitt har gått i konkurs och Motorola Defy Satellite Link finns inte längre att köpa, men satellittjänsten lever kvar och används bland annat av en del av Ulefones telefoner, och för den som är intresserad att kunna koppla upp sin vanliga mobil är det ju bra att HMD plockat upp manteln.

Ska du vara intresserad bör det vara för att du ska bege dig någonstans långt från mobiltäckning, till exempel till sjöss eller i fjällen. Har du mobiltäckning ger HMD Offgrids satellitmottagning ingen egentlig fördel, och faktum är att meddelandena skickas via det vanliga mobilnätet om uppkoppling finns, för att bespara dig förbrukningen på ditt satellitabonnemangs pott.

Skicka SMS och din position

De funktioner du får via HMD Offgrid är dels möjligheten att skicka textmeddelanden av samma längd som SMS, dels kan du checka in. Det kan du göra i appen eller bara genom att trycka på en knapp på dosan. Då skickas din nuvarande position, hämtad från enhetens GPS, som kartnål till den du valt att skicka till. Du kan också i appen slå på logg så att din position skickas kontinuerligt utan att du behöver göra något, och du kan välja själv hur länge och med vilka intervall det ska ske. Slutligen finns det en SOS-funktion, en stor knapp som du håller in varpå ett meddelande om larm med din position skickas ut till en larmcentral. Larm via satellit ska bara fungera i vissa länder i Nordamerika, Europa och Oceanien, men länken till sidan över vilka länder som har stöd för funktionen är trasig på HMD:s hemsida.

Den du skickar meddelanden och incheckningar till får dem som SMS, men kan välja att installera HMD Offgrid-appen utan att ha ett abonnemang för att kunna skicka svar till dig via satellit.

Satellitmottagningen kan vara lite stingslig. HMD rekommenderar att du inte står nära höga byggnader, och rent generellt behöver du vara utomhus med rätt mycket fri himmel för att få uppkoppling. Att komma upp lite från omgivande landskap hjälper ofta, men i skog kan det vara svårt att få någon signal. Om du varit ur mottagning och får kontakt med satelliterna surrar enheten till så du behöver inte gå runt och titta på dess uppkopplingslampa hela tiden. Har du väl uppkoppling kommer dina meddelanden fram till mottagaren på ett par sekunder.

Dosan har en batteritid på tre dagar vid normal användning enligt HMD, så precis som din mobil behöver den laddas kontinuerligt om du är ute i vildmarken.

HMD erbjuder två olika abonnemang, för cirka 1000 kronor per år får du upp till 350 meddelanden, medan du för 1800 kronor om året får obegränsat med meddelanden. Till det ska läggas en startavgift på 150-250 kronor och så förstås kostnaden för själva dosan på cirka 2000 kronor.

Om uppkoppling utan mobilnät är kritiskt är HMD Offgrid ett relativt billigt alternativ för satellitkommunikation. Den korta batteritiden i dosan är något av ett hinder om du till exempel fjällvandrar, och bäst funkar den kanske om du ska ut med båt på öppet hav. Då är det inte heller något som stör mottagningen.