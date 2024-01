Starlink för mobiler når viktig milstolpe

Annons

Rymdföretaget SpaceX har nu skickat upp de första Starlink-satelliterna som ska göra det möjligt att utnyttja satellitkommunikation, inklusive internet, sms och telefoni, till vanliga mobiler.

Elon Musk, skriver på X att ”Detta möjliggör mobiltelefonuppkoppling var som helst på jorden. Observera att detta endast stöder ~7Mb per stråle och att strålarna är mycket stora, så även om detta är en utmärkt lösning för platser utan mobilanslutning, är det inte meningsfullt att konkurrera med befintliga markbundna mobilnät.”

Det finns däremot ingen information om när Starlink kommer att börja erbjuda "Direct to Cell"-abonnemang. På hemsidan nämner man planer på textmeddelanden under 2024, röstsamtal och data under 2025, och även IoT under 2025. Operatörer som räknas upp omfattar USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Japan, Schweiz, och Chile, men det framgår inte om det kommer att lanseras samtidigt för alla operatörer eller i någon speciell turordning.