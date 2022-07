Starlink kan komma till mobiler

Enligt dokument som har lämnats in till amerikanska Federal Communications Commission (FCC) kan SpaceX satellituppkoppling Starlink snart komma att mer än satellitinternet via paraboler. Genom att lägga till stöd för frekvensbandet 2 GHz vill företaget göra det möjligt även för vad man kallar ”mobilanvändare” att använda satellituppkoppling. I dokumenten tar man upp att användare är vana att kunna koppla upp sig med små handhållna enheter, något som skulle bli enklare att åstadkomma via 2 GHz-bandet.

Enligt den inlämnade dokumentationen kan dock inte befintliga satelliter hantera 2 GHz-bandet, men kommande versioner kan komma att utrustas med sådana moduler.

Initialt kan det komma att handla om en mobil enhet som kan användas istället för parabolantenner och utrustningen som behöver fast ström. Rent teknisk finns det dock inget som hindrar att framtida mobiler kan få möjligheten att ansluta sig till satellitnätverk, satellittelefoner är i sig inget nytt påfund och läckaren Mark Gurman har varit inne på att Apple kan komma att erbjuda nödsamtal via satellit i kommande Iphone-modeller.