Svensk polis tipsar om att använda funktionen "Hitta Iphone"

Under natten till lördag inträffade tre personrån i centrala Göteborg, rapporterar Dagens Nyheter. Vid ett av rånen misshandlades två personer av två knivbeväpnade rånare, som sedan kom över Airpods, tröja och plånbok. I artikeln uppges att rånarna spårades med hjälp av de stulna hörlurarna.

– Jag har inte hört att man kunnat spåra personer genom Airpods tidigare, men vi lyckas däremot ofta hitta misstänkta gärningsmän genom Iphones. Så ett bra tips är att slå på funktioner som ”hitta min Iphone” till exempel, det underlättar polisens arbete och chansen att få tillbaka stöldgods, säger Anna Göransson som är presstalesperson vid polisen i region Väst till Dagens Nyheter.

Apples funktion "Hitta Iphone" gör att du via webben eller en annan telefon kan logga in och se positionen för din stulna telefon så länge den har uppkoppling och batteriet fortfarande räcker och tjuven inte till exempel stängt av telefonen. Airpods kan du via samma funktion se positionen för så länge de är anslutna till en enhet via bluetooth och annars kan du se positionen då de senast var anslutna. Det går även att spela ett ljud på Airpods för att hitta dem när de befinner sig alldeles i närheten.

Just att spåra enbart Airpods går dock inte, såvida inte tjuvarna då även hade tagit den Iphone som lurarna var kopplade till.

Även andra mobiltillverkare har motsvarande funktioner. Google har till exempel en hitta-funktion för alla Androider och Samsung har sin Hitta min mobil. Ett bra tips är att söka efter din telefon på dessa tjänster redan nu för att vara säker på att funktionen är aktiverad och fungerar.