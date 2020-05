Tele2 lanserar sitt svenska 5G-nät – öppet för kunder den 24 juni

Det är i ett pressmeddelande som Tele2 berättar att man nu lanserar sitt 5G-nät i Sverige och att användare av Samsung Galaxy S20-serien av telefoner är först att släppas in. Det Tele2 gör idag är att man presenterar sina första 5G-master i Stockholm, Göteborg och Malmö. Masterna i Stockholm är enligt Tele2 aktiverade och sänder redan idag. Nätet ska framöver byggas ut även i resten av landet och kunder ska alltså släppas in från och med den 24 juni. För kunder som har ett Obegränsad-abonnemang och använder en Samsung Galaxy S20 5G, S20 Plus eller S20 Ultra ingår 5G i det befintliga abonnemanget. Tele2 säger även att erbjudanden med fler mobiltillverkare kommer att presenteras framöver. För att 5G ska fungera i Samsungs 5G-klara telefoner krävs att tillverkaren först skickar ut en mjukvaruuppdatering till telefonerna efter att ha testat funktionerna tillsammans med 5G-operatören i fråga.

Utlovar över 1Gbit/sekund

Tele2 är inte först med att lansera 5G i Sverige. Redan i december 2019 lanserade Tre sitt 5G-nät. Det handlade dock om ett begränsat täckningsområde i södra Stockholm och enbart 5G-routers och inga telefoner, något som dock ändras under juni då Tre utökar med bättre täckning och en handfull 5G-telefoner. Telia gör redan imorgon måndag en officiell invigning av sitt 5G-nät och arbetar för ett utbyggt 5G-nät i centrala Stockholm innan midsommar som i år infaller den 20 juni. När Tele2 nu släpper sitt nät är det Samsung Galaxy S20-familjen som först får tillträde och hastigheten utlovas bli över 1Gbit/sekund. Det här erbjuder Tele2 med hjälp av 80 MHz-bandbredd på ett frekvensband som mobiltillverkare globalt använder för sina 5G-telefoner.

– Staten har dragit ut på den planerade auktionen av 5G-frekvenser i Sverige vilket är beklagligt då 5G-utbyggnaden är central för att driva på digitaliseringen av såväl offentlig som privat sektor. På Tele2 beslutade vi oss därför för att köpa till ytterligare frekvenser för att få 80 MHz unika frekvenser på C-bandet, vilket gör att vi kan lansera riktig 5g redan innan sommaren, säger Anders Nilsson, vd på Tele2 i ett uttalande.

Post- och Telestyrelsen PTS har tidigare meddelat att man kommer inleda auktioner på nya frekvenser lämpade för 5G först i november i år.