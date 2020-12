Telia klar vinnare i nytt täckningstest – etta i alla kategorier

Umlaut, tidigare kända som P3 Network Analytics, har utsett Telia till den bästa svenska mobiloperatören. I Umlauts senaste täckningstest som just publicerats så vinner Telia i alla de fyra betygskategorier som används. Det gäller röstsamtal, data, mätvärden från verkliga användare och totalsegern.

Det är en övertygande seger som Telia tar hem, med Telenor på andraplatsen, Tele2 blir trea och operatören Tre får sistaplatsen. För delgrenen data tar Tre andraplatsen efter Telia, men annars placerar sig Tre konsekvent sist i de andra grenarna.

Umlaut har genomfört sitt test dels genom att själva mäta samtalskvalitet och nedladdningar i städer och på vägarna mellan dessa städer. Testet har genomförts under 22 oktober och 18 november då Umlaut mätt på sträckan från Göteborg via Helsingborg, Malmö, Lund, norrut till Linköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Södertälje, Stockholm, Uppsala samt utmed kusten upp till Luleå. Det är enligt Umlauts egna beräkningar en yta och sträcka som motsvarar där 45 procent av befolkningen bor. Utöver detta har man sedan samlat in mätdata från användare och de ska motsvara yta där 97,1 procent av befolkningen bor.

Telia bäst på det mesta

De data som Umlaut samlat in från verkliga mobilanvändare och som visar mobildatauppkopplingen avslöjar att Tre och Telenor har de kortaste svarstiderna och därmed alltså är bättre än Telia och Tele2 på den punkten, men i övrigt är det Telia som får de bästa värdena, både när det gäller täckning och nedladdningshastighet.

När Umlaut, eller P3 som de hette då, gjorde ett motsvarande test i Sverige 2019 var det Tele2 som gick segrande ur jämförelsen följda i tur och ordning av Telia, Telenor och Tre.