The Witcher blir nytt mobilspel

Efter väldigt stora framgångar först i form av Andrzej Sapkowskis böcker och sedermera olika spel och som serie på Netflix, kommer snart häxkarlen Geralt från Rivia till våra mobiltelefoner. Spelet utvecklas av Spokko som är en del av CD Project Red som utvecklat datorspelen.

I likhet med Pokémon Go kommer spelet The Witcher: Monster Slayer att utnyttja augmented reality, eller förstärkt verklighet, för att skapa en spelvärld där spelaren bland annat ska jaga monter. Däremot kommer The Witcher: Monster Slayer att vända sig till en vuxnare publik med en mer omfattande historia med uppdrag som gör ut på att utforska världen runt omkring oss. Det ska dessutom ha mer rollspelsinslag där spelaren måste tillverka komponenter som oljor, drycker och monsterbeten, samt utnyttja detaljer som tid på dygnet och väder för att ha större chans att besegra monstren.

The Witcher: Monster Slayer blir i likhet med Pokémon Go ett gratisspel med frivilliga mikrotransaktioner, och det är tänkt att släppas före årsskiftet till Android och Ios.