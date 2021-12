Tiles moderbolag får kritik för att sälja användardata

I en artikel på The Markup diskuteras företaget Life360, som vi tidigare rapporterat om när det handlade om deras köp av hittaprylsbricktillverkaren Tile. Den här gången handlar det om något som har blivit en stor del i Life360's inkomster. Nämligen försäljningen av användarnas data. Totalt sett ska en femtedel av företagets inkomster under 2020 ha bestått av försäljning av användarnas data. Hur kan det här vara problematiskt? Life360 är heller inte hemliga med att de faktiskt delar användarnas data med andra, det står tydligt i deras användaravtal.

Enligt källor till The Markup ska Life360 vara en av de största spelarna i handeln av data, detta är kanske inte så konstigt då de har 33 miljoner användare världen över. Det som kan verkar väcka en del varningstecken är dock att Life360 delar sin data med företag som i sin tur säljer den vidare till verksamheter som en del kan vara tveksamma till att de vill vara delaktiga i. Bland annat säljer Life360 data till företag som i sin tur har stora kontrakt med bland annat den amerikanska statens olika myndigheter. Men också en mängd olika andra företag som använder sig av platsdatan för att till exempel basera reklam och annat på. Det som anses göra just datan från Life360 extra känslig är att de marknadsför sin tjänst som ett sätt att hålla din familj säker (appens funktion är bland annat att du kan hålla koll på var alla i din familj är så länge de har appen installerat). Dessa funktioner gör att appen alltid har tillgång till din platsdata, hela tiden. Det finns även uppgifter som pekar på att Life360 kan se vilka andra appar du har och använder på din telefon, till exempel via funktioner som kan varna för att du kör okoncentrerat.

Life360s VD menar att man anonymiserar datan innan den säljs, även om det finns tillfällen då de sålt rådata till vissa av sina kunder som i sin tur sedan ska ha anonymiserat den. Anonymiseringen ska innebära att information om namn, telefonnummer och koordinater tas bort. Det finns dock experter som menar att det inte är speciellt svårt att återskapa den datan, eller på andra sätt identifiera de personer som datan gäller.

Life360 avslöjar heller inte exakt vilka företag som köper deras data. Ett problem som många pekar på vad gäller Life360 är att många användare säkert är medvetna om att deras data kan säljas, men inte i vilken utsträckning och hur långt bort från Life360 den kan hamna.

Det finns exempel där liknande data till exempel har använts för att avslöja vissa personers sexuella läggning. Life360s VD menar dock att han inte känner till något fall där deras data kunnat användas för att spåra en specifik person. Det finns en funktion i appen för att stänga av möjligheten att sälja din data, men den är inte vidare värst tydlig. Enligt Life360 ska dock miljontals användare ha aktiverat den.

VD'n Chris Hull menar dock att Life360 inte ämnar sälja data som de kan få in via Tiles användare.

Använder du Life360? Om inte, skulle du kunna tänka dig att göra det?