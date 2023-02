Två mobiloperatörer går ihop – skapar ny, starkare utmanare

Karma Mobil är en relativt ny mobiloperatör som drog igång sin verksamhet under 2020. Liksom My Beat använder de Telenors nät och de båda bolagen som har liknande inriktning och målgrupp går nu ihop.

Befintliga kunder hos båda operatörerna behåller den prislista de har, men det är namnet My Beat som kommer användas i den sammanslagna verksamheten.

– Båda bolagen har haft fokus på tillgänglig kundservice, smarta abonnemang och läga priser, berättar My Beats vd Fredrik Horn-Berlin för Mobil.

De är nu mitt uppe i sammanslagningen och tanken är att kombinera de bästa delarna av bägge bolagens erbjudanden. Det innebär att kunderna får tillgång till “Min sida” via app där användare kan se all information, logga in med Bank ID, betala fakturan med Swish och själva byta abonnemangsform om de vill. Den lösningen kommer från Karma Mobil, men blir en nyhet för tidigare My Beat-kunder.

Vad betyder sammanslagningen rent praktiskt för kunderna? Behöver simkortet bytas ut?

– Vi är mitt inne i sammanslagningen just nu, och det handlar bland annat om att välja den mest optimala lösningen för att kunna ge bäst erbjudande kombinerat med bäst pris. I början av mars tas en rad nya system i drift och då får alla Karma-kunder ett nytt simkort med posten. Själva bytet sker 7-9 mars. I övrigt kommer sammanslagnignen bara innebära fördelar. Sammanslagningen gör oss starkare, snabbare och blir ett mera lönsamt bolag. Det är viktigt för att kunna hålla bästa erbjudandet över tid.

Gemensamma värderingar

Fredrik Horn-Berlin påpekar vidare att uppköpet inte bara innebär så många nya kunder, många förbättrade system, utan också den själ han ser Karma Mobil har med den fokus på kvalitet, service och låga priser som Karma Mobils grundare och VD Kristoffer Engardt byggt upp. My Beat-vd:n anser att de båda bolagen har tänkt lika i mycket, med en extra fokus på kundgruppen äldre. Både bolagen har enligt Fredrik Horn-Berlin fokuserat på att det ska vara lätt att handla, enkelt att vara kund och lätt att ringa upp operatören och få svar om det dyker upp någon fråga. Det fokuset kvarstår och Karma Mobils VD blir även han kvar i det nya bolaget, vilket Fredrik Horn-Berlin är särskilt nöjd med.

Eftersom både My Beat och Karma Mobil använder Telenors nät behåller kunderna även framöver den nätuppbyggnad, täckningen, som de har och fokus på lågt pris, snabb och enkel hjälp när det behövs kvarstår för nya My Beat.

– Nu är vi ett bolag, och för oss är det en optimal sammanslagning. Den ger oss en större kundbas så att vi blir ett starkare, lönsammare och bättre bolag för både ägare och kunder, säger Fredrik Horn-Berlin till Mobil.