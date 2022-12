Underavdelning till Nothing tänker lansera nya hörlurar

Nothing laddar upp för att ta tag i den amerikanska marknaden, och verkar inleda detta med att lansera ett par helt nya lurar under ett nytt varumärke. Det är läckaren Kuba Wojciechowski som via publikationen 91mobiles gått ut med bilder och lite information om saken.

Då det inte finns någon officiell information råder det fortfarande en del oklarheter angående Nothings avsikter, man har dock registrerat namnet Particles by XO. Om det är namnet på den nya underavdelningen eller om det är lurarna som heter Particles och underavdelningen bara heter XO framgår inte. Det är dock inte en omöjlighet att det är lurarna som heter Particles med tanke på designen.

Däremot framgår det att lurarna inte handlar om Nothing Ear 2 då dessa går under kodnamnet B155 medan dessa lurar går under kodnamnet B154. Det lutar dock åt att det inte handlar om några budgetlurar då de kommer att erbjuda både LHDC (Low Latency High-Definition Audio Codec) och ANC (Active Noise Cancellation).