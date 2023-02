Vanligt med bluff-sms och mobilsamtal – operatörerna kan stoppa dem

Bedrägeriförsök i mobilen kan handla om allt från att någon ber dig att logga in på mobilt bank id till samtal där du vilseleds eller sms där du uppmanas klicka på en länk, till exempel i samband med en påstådd paketleverans.

En del av begrägeriförsöken kan mobiloperatörerna stoppa direkt i näten, innan de når dig som användare. Nya siffror från Telia säger till exempel att operatören hindrade nästan 29 miljoner bluffsamtal under 2022 och mellan 110 000 och 200 000 bluff-sms per månad under det sista kvartalet förra året.

– Även om det är relativt höga antal för Sverige så är det ändå på lägre nivåer än tidigare, vilket kan bero på flera faktorer. Dels har vi framgångsrikt stoppat många försök, och tack vare ökat säkerhetstänk skulle jag säga att allt fler svenskar är mer vaksamma, vilket gör att försöken minskar. Vi ser också att bluff-sms minskat rejält det senaste året, vilket är en effekt av fler tekniska lösningar i vårt nät, säger Simon Binder, säkerhetsexpert på Telias dotterbolag Cygate.

Vanliga tips för att undvika att bli lurad är att inte ringa upp missade samtal från utlandet, inte klicka på misstänkta länkar du får i sms. Är du kund hos Tele2 kan du skicka vidare misstänkta bluff-sms till Tele2:s kortnummer 777 för att hjälpa operatören att stoppa liknande sms.