Willys testar självscanning med mobilen

Livsmedelskedjan Willys börjar pilottesta Scan & Go, självscanning och betalning direkt med mobilen via Willys mobil-app. Kunder skannar själv sina varor med mobiltelefonen för att efter avslutad inköpsrunda betala via Klarna eller betalkort direkt i appen, utan att behöva stå i någon kö.

Scan & Go är integrerad i Willys befintliga mobil-app vilket betyder att funktionen blir tillgänglig direkt i pilotbutikerna för alla kunder som har installerat Willys-appen.

Projektet kommer till att börja med att lanseras i tre Willys-butiker - Willys Elisedal i Göteborg, Willys Sickla i Stockholm och Willys Halmstad Öster. Senare under hösten ska ett tiotal butiker läggas till innan Scan & Go är tänkt att släppas på bred front under 2021. Även Coop har tidigare genomfört test med självskanning där kunden använder sin mobiltelefon.