Xiaomi vinnare 2020 – tog mycket av Huaweis marknadsandelar

Fjolåret var inte helt lätt för mobilbranschen. Försäljningen sjönk för i stort sett alla. Undersöktningsföretaget Counterpoint Research har tagit sig en titt på siffrorna och räknat på vilka som klarade sig bäst.

En tillverkare som hade sin bästa lansering på länge var Apple. Deras Iphone 12-lansering var den bästa de haft i Europa. Det sista kvartalet 2020 nådde de en marknadsandel på 30 procent. De låg även på en stadig andraplats under hela 2020, efter Samsung. Apple sålde totalt en procent färre enheter under 2020 än under 2019.

Samsung tappade däremot mer. Under det sista kvartalet tappade de tolv procent av sin försäljning jämfört med året innan. Samtidigt tappade både Apple och Samsung mindre än marknaden i snitt. Sett över året hade Samsung 32 procent av marknadsandelarna. Däremot var det deras mer plånboksvänliga A51 och A71 som sålde bäst, inte deras toppmodeller i S20-serien. De tog också mycket mindre av det hål som Huawei lämnade bakom sig än vad många hade trott.

De som däremot fyllde upp det tidigare nämnda hålet var Xiaomi. Deras försäljning ökade med 85 procent under det sista kvartalet och med 90 procent sett över hela året. Mycket tack vare försäljning i Spanien och Italien. Ska de lyckas växa mer gäller det att de även lyckas plocka poäng i Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

Huawei å sin sida tappade 62 procent under det fjärde kvartalet jämfört med året innan. Under året som helhet tappade de 43 procent.