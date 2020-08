ZTE kan bli först med osynlig bakom skärmen-kamera

Det är många telefontillverkare som arbetar med att hitta en bra lösning för att placera en telefons frontriktade kamera under skärmen. Nu går ZTE ut med informationen att de har för avsikt att inom en snar framtid släppa en telefon som man säger blir marknadens första telefon där man har lyckats placera självporträttskameran under skärmen. Det är Ni Fei, nytillträdd chef för företagets mobilavdelning, som via Weibo bekräftar detta. Fei nämner ingenting om datum eller namn på telefonen, men läckor inom företaget säger att telefonen kommer att heta ZTE A20 5G samt att telefonen redan har genomgått certifieringen hos State Radio Regulation of China (SRRC).

Det kan vara så att telefonens självporträttskamera kommer att använda kamerateknik från det kinesiska företaget Visionox, som för en tid sedan meddelade att de har börjat masstillverka skärmar med den typen av kamerateknik.

I övrigt verkar det inte handla om någon flaggskeppstelefon då mycket tyder på att den kommer att ha en Snapdragon 765G med 6, 8 eller 12 gigabyte arbetsminne (beroende på modell) och 64, 128 eller 256 gigabyte lagringsutrymme. Den aktuella skärmen verkar bli 6,92 tum OLED med en upplösning på 2460 x 1080 pixel.