Betyg: 7/10 Bekväm

Google-appar

Fitbits community och hälsoanalys Batteritiden

Liten skärm, begränsad plats för innehåll

På den svenska marknaden är Google Pixel Watch 2 helt ny, men ändå tar den med sig ett omfattande bagage av erfarenheter. Orsaken till det är så klart delvis att svenska kunder blev utan Pixel Watch 1 förra året. Vi testade den ändå, du kan läsa det här. Erfarenheten Pixel Watch 2 tar med sig kommer dels därifrån men även genom att Fitbit sköter allt som har med träning och hälsa här och de startar därmed inte alls från noll.

Mitt första träningspass med Pixel Watch 2 sker vid 19-tiden på kvällen. Då har jag haft klockan på mig hela dagen men inte loggat någon träning eller gjort något för klockan krävande, utan bara kollat notiser då och då. Träningspasset är på 12 kilometer. Pixel Watch 2:s batteri dör efter 8 kilometer. Jag minns tyvärr inte vad batterimätaren stod på innan jag gav mig ut, men de träningspass jag gjort sedan dess ger mer detaljer om hur snabbt batteriet töms. Anledningen till att jag vet att rundan var 12 kilometer var att jag hade en annan smartklocka på andra armen.

På armen är klockan ovanligt bekväm. Den är liten och gör därför inte mycket väsen av sig, känns knappt när jag sover med den eller när jag har den på under träning. På det sättet väldigt bra. Å andra sidan, just när jag tränar så är skärmen lite för liten för att tydligt kunna visa träningsdata stort och tydligt när jag ska titta samtidigt som jag springer. Den lilla skärmen är alltid i huvudsak svart, så det gör att de breda svarta kanterna runt skärmen inte syns så tydligt, men de finns där och de är omotiverat stora.

Mäter sömn också och ger bra analys

Innan jag går och lägger mig och efter första träningspasset laddar jag klockan fullt så att jag ska kunna mäta min sömn. När jag vaknar morgonen efter så har batteriet gått från 98 till 84 procent. En natts sömnmätning med läggdagsläget tar alltså ungefär 15 procent av batteriet och att bara vara inaktiv dagtid utan att göra något speciellt en timme tar runt 7 procent av batteriet.

Väntar på GPS

När jag startar ett nytt träningspass tar det ofta runt 30 sekunder innan klockan hittat sin gps-position. Det är relativt lång tid jämfört med många andra klockor. Sedan, under löpning eller promenad, gör skärmen i sig att inte så mycket information visas, men jag kan anpassa vad som ska visas på de fyra positionerna i skärmen och ett svep tar mig till mer av en listform med ytterligare information. Just att det är en lista gör dock att det är svårt att kasta ett snabbt ögonkast, utan det är mer något du måste stanna och titta närmare på. Träffsäkerheten i gps-mätningarna ser i alla fall ut att vara bra när jag granskar kartorna och den utritade rutten i detalj. Pixel Watch 2 visar också liknande distans som andra klockor jag testar på andra armen under samma period. Batteritiden gör dock att många av mina långpromenader och träningspass med PIxel Watch 2 avbryts abrupt när batteriet tagit slut. De data som hunnit sparas innan dess verkar dock tillförlitliga.

Något Fitbit lyckas med är att tolka den information som samlats in, här hör de enligt mig till de bästa. Du får inte bara summan av alla insamlade data utan en bra förklaring till samband och vad alla siffror faktiskt kan berätta. Klickar jag i appen på allt från puls till blodets syremättnad eller sömnmängd så finns där en förklaring.

EKG-mätningen har jag först lite problem att få att fungera. Först avbryts mätningen, sedan får jag ofta resultatlös mätning efter de 30 sekunderna, trots att jag sitter stilla, håller fingret rätt och följer instruktionerna Med lite tålamod och flera försök så går det dock.

På en del andra områden är också samspelet mellan klocka och telefon svagt. Bra är att jag kan sätta stör ej-läge på klockan så att det aktiveras även på telefonen, men andra saker fungerar sämre. I grunden gör den lilla skärmen på Pixel Watch 2 att utförlig information om träning, sömn och annat inte visas så utförligt här utan med fördel visas på telefonen. Det är kanske ett arv från Fitbits tid som tillverkare av huvudsakligen enklare stegräknartillverkare. Ett annat exempel är att klockan när jag installerar allt föreslår ett stort antal appar som bör installeras. Jag säger okej, men när jag vill rensa bort de jag sedan inte använder säger telefonen att jag kan hantera appar via telefonen men ett klick där tar mig bara till affären där jag kan ladda ner ännu fler. Att avinstallera 20 appar i klockans lilla gränssnitt är ett tidsödande arbete.

En hel del av de installerade apparna och de integrerade funktionerna fungerar ändå bra och klockan är betydligt mera klar idag och rustad för framtiden än förra årets första försök var. Röstigenkänningen gör det enkelt att diktera även längre meddelandesvar, vi har Google Assistent tillgänglig, Gmail, Spotify och Google Maps. Även om apputbudet för Wear OS fortfarande är ganska skralt är det viktigaste på plats.