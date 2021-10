5 smarta klockor i jättetest: Med allt på armen

Med i testet:

Xiaomi Mi Watch

Billigare klocka med en bas av funktioner.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Fylld med funktioner och vissa barnsjukdomar.

Huawei Watch 3 Pro

Lyxiga material och stor, påkostad skärm.

Oneplus Watch

Deras första smartklocka och det märks.

Garmin Venu 2

Klarar både många funktioner och lång batteritid.

Samsung och Google har rört om ordentligt i smartklockevärlden, något som påverkar inte bara dem utan även andra tillverkare och så klart i förlängningen oss som konsumenter och användare. Samtidigt har flera nya tillverkare givit sig in i leken.

Samsungs beslut att gå över från det egna operativsystemet Tizen i sina klockor till Googles Wear OS har i de nya modellerna har placerat nya Galaxy Watch i facket som något av utmanare, från att ha haft en mer dominerande ställning. Det har också kastat andra Wear OS-tillverkare av klockor, inklusive Fitbit i limbo, eftersom de gått ut med att deras kommande enheter ska få nya Wear OS. Det kommer dock dröja och under tiden arbetar Samsung och Google på att fila på de ibland ofärdiga funktionerna i nya Wear OS.

Bland smartklockor idag är annars Apple Watch en total dominant som dock samtidigt är något av en outsider. Den fungerar bara tillsammans med en Iphone, inte med Android-telefoner, och årets modell av Apple Watch, en klocka som brukar släppas tillsammans med nya Iphone-modeller, är försenad och finns i skrivande stund ännu inte att köpa. Vi lämnar därför Apple Watch series 7 åt sidan och har satt ihop ett jämförande test av klockor som är jämförbara och ändå representerar ett brett spektrum av funktioner och prisnivåer. De flesta fungerar dessutom oavsett om du har Iphone eller använder en Android-telefon.

I sin enklaste form är smartklockan en mätare för din träning och allmänna hälsa, hur du sover och hur mycket du rör på dig i vardagen och under regelrätta träningspass. Visst kan det skilja mellan olika klockor med vilken precision de gör allt detta, vi ska återkomma till det, men just de här grundfunktionerna har alla klockor vi testar. Vill du sedan ha även mätning av blodets syrehalt, möjlighet att betala i butik med klockan eller kanske Spotify, så du kan strömma musik från klockan till trådlösa hörlurar utan mobil får du välja en dyrare klocka.

Att göra en riktigt bra smartklocka är svårt. Det blir tydligt särskilt när vi testar klockorna från nykomlingar på klockscenen. Det handlar inte bara om att få de funktioner man erbjuder att fungera som det är tänkt. Ju fler möjligheter du tillverkarna erbjuder i klockan desto större utmaning blir det att faktiskt göra de här funktionerna användbara. Gränssnitten i klockorna skiljer sig en del åt och när man som vi här testar fem stycken blir det extra tydligt. Medan telefoner har hunnit etablera tydliga regler och fungerar ganska lika är smartklockan fortfarande en experimentverkstad. Klocktillverkare såväl som apputvecklare provar sig fortfarande fram för att se vad som faktiskt funkar. En viss utgallring bland appar har redan skett och allt mer framträder träning och hälsa i en bredare mening som smartklockornas främsta kall. Ändå skiljer sig användningssättet åt och för att styra de olika klockornas funktioner är det en blandning av mer eller mindre enkla svep, tryck och letande olika djupt i menyer som gäller. Särskilt om du försöker göra flera saker samtidigt, svara på ett meddelande samtidigt som du loggar en promenad och lyssnar på musik kan det innebära en utmaning.

Utöver funktionerna i själva klockan, är en stor del av nyttan att du kan få appnotiser från mobilen och därmed undvika att alltför ofta ta upp telefonen. I vilken utsträckning det här fungerar är dock olika beroende på klocka. Alla klockor kan visa appnotiser från din telefon när du har den med dig, men alla låter dig inte svara direkt från klockan och även de som låter dig svara har olika begränsningar i funktionen. Detta och mycket mera ska vi gå in och redogöra för i detalj.

Låt oss börja att titta närmare på en av de mer avancerade klockorna.

Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Visst, nytt operativsystem, men låt oss börja med att oavsett tekniska data kolla vad klockan faktiskt kan. Klart är att det här är den mest avancerade klockan som vi testar här. Det pris du vanligen får betala för många funktioner, skärm som alltid är på och avancerade sensorer för att mäta din hälsa är att batteritiden kan bli lidande. Mycket riktigt ligger batteritiden på Galaxy Watch 4 Classic på ungefär ett dygn medan testets mer batterisnåla klockor kan hålla en hel vecka eller mer än så.

Galaxy Watch finns i två versioner, en med en roterbar ring runt urtavlan, som du kan använda för att navigera lättare och en version utan den ringen, men istället utrustad med en virtuell ring så att du kan svepa utmed skärmkanten för samma funktioner. Den vi testar här är den tidigare som kallas Galaxy Watch 4 Classic medan den senare heter bara Galaxy Watch 4.

Egentligen har Galaxy Watch 4 Classic ärvt ganska mycket från Samsungs telefoner och i centrum är appar. Det skiljer ut den från flera av de andra klockorna i testet, men här sveper du upp på skärmen för att bläddra i applistan av ikoner. Appar är långt ifrån en självklarhet i smarta klockor idag, till skillnad från i telefonen, men Samsung har valt det telefonlika upplägget.

Ser man på Galaxy Watch 4 Classic ur ett helhetsperspektiv så börjar vi rimligen med själva urtavlan. Den har en funktion för att alltid kunna vara tänd, så att du alltid kan se vad klockan är. Urtavlorna kan du byta ut och det finns ett ganska stort antal att välja mellan där en del kan visa utvald information som batterinivå, dina träningsframsteg under dagen hämtat från Google Fitness eller Samsung Health, väder, antal steg, din sömn eller nästa kalenderpost.

Ett svep uppåt på urtavlan tar dig till appfältet med ikoner, som dock inte visar apparnas namn och därför kan vara lite svåra att känna igen. Ett alternativ med en lista och apparnas fullständiga namn skulle vara ett välkommet alternativ.

Från urtavlan kan du svepa åt höger för att se aviseringar och till vänster för att stega mellan olika widgets, eller kort, där enskilda appar eller funktioner både kan presentera information och ge dig genvägar till funktioner du använder ofta. Det kan handla om att starta en ny träning, se kalendern eller kanske mäta ekg, kroppssammansättning eller se hur aktiv du varit under dagen.

Kroppssammansättning, som jag nämnde, innebär att klockan kan uppskatta till exempel andelen fett och vatten i kroppen samt uppskatta mängden skelettmuskulatur.

Klockan är bra på att erbjuda multitasking och låter dig till exempel spela musik, logga träning och använda andra appar samtidigt. Du ser i urtavlan med en liten symbol när träningsloggning är aktiv och kan klicka där för att få upp den i helskärm. Samtidigt kan du alltid trycka på den övre knappen på sidan för att från en app komma till urtavlan och sedan applistan för att starta en ny app.

När det gäller träning så är det appen Samsung Health som är i centrum. När du tränar ligger det nära till hands att använda den appen för att logga träning och det är även den som automatiskt kan upptäcka att du är på promenad eller ute och springer till exempel och då automatiskt startar en mätning. Autoigenkänningen av träning är dock inte felfri och upprepade gånger hävdar klockan och Samsung Health att vi just slutfört en roddträning, utan att vi gjort det.

Du är dock inte begränsad till just Samsung Health, utan om du vill kan du istället, precis som på en telefon, välja en alternativ app. I det här fallet är till exempel Google Fit och Strava appar som även de är tillgängliga på Galaxy Watch för träningsmätning. Mäter du med Samsung Health så hamnar träningsdatan där, mäter du med en annan app synkas givetvis de insamlade datan dit istället. Skillnaden är framförallt att du med en annan app än Samsungs egen enklare kan byta klocka eller telefon och ändå få med dig din träningshistorik.

Apputbudet i Samsung Galaxy Watch 4 Classic är, liksom i Wear OS generellt, fortfarande under uppbyggnad. Förhoppningen från Samsungs och Googles sida är givetvis att deras gemensamma nysatsning på plattformen ska locka inte bara användare utan därmed även apputvecklare att erbjuda fler appar där. Samsung och Google bidrar även själva och i klockan finns Samsungs verktyg för att styra smarta hemmet, Smart Things, här finns Samsung Pay, app för att styra Samsungs egna Galaxy Buds-hörlurar och här finns röstassistenten Bixby, till mångas besvikelse kanske för den klarar inte svenska utan hänvisar dig till att prata engelska. Google Assistant ska komma till Wear OS, men har inte släppts ännu. Konstigt nog saknas både Samsungs egen e-postapp och Gmail som klockappar, men vill du läsa e-post finns Microsofts app Outlook att tillgå.

Samsung har fått något av förtur till nya Wear OS och medan både Galaxy Watch 4 och Galaxy Watch 4 Classic har det nya systemet så väntar fortfarande andra tillverkare av klockor på att kunna släppa sina konkurrerande modeller. Idag använder de fortfarande den gamla versionen av Wear OS och inga äldre klockor har i skrivande stund ännu uppgraderats till det nya systemet. Det här gör att du som användare av Samsungs klocka blir lite av försökskanin. När vi testade Galaxy Watch 4 Classic i samband med att den lanserades fanns ännu inte alla utlovade funktioner, men sedan dess så har både Spotify med möjlighet att ladda ner låtar för offlinelyssning, och Google Pay för att betala med klockan i butik blivit publikt tillgängliga. Dessutom kan du ladda över musikfiler direkt från telefon till klocka om du föredrar det och har mp3-filer liggandes.

Plus: Funktionsfylld, appbutik

Minus: Batteritiden

Oneplus Watch

Något av det första som händer när jag testar Oneplus klocka är att den får en systemuppdatering som utöver generella förbättringar även introducerar Spotify-funktion i klockan. Det är välkommet för när Oneplus Watch lanserades för ett par månader sedan var det en klocka som gjorde entré på en marknad med många kompetenta konkurrenter, utan att riktigt erbjuda något unikt. Tvärtom kändes den då ovanligt begränsad och som en klar förstagenerationsprodukt i behov av uppgradering. Det utlovade även Oneplus då, uppgraderingar av mjukvaran som skulle tillföra nya funktioner..

Den som nu förväntar sig fullfjädrad Spotify-stöd i Oneplus Watch, ska jag säga direkt, blir besviken. Spotify i Oneplus Watch handlar bara om att du numera kan styra Spotifys musikuppspelning i telefonen direkt från klockan. Och gillamarkera låtar som spelas, så att de dyker upp i din spellista med favoriter. Det handlar alltså inte om att spela musik i själva klockan. På den punkten är Oneplus Watch fortfarande begränsad till att låta dig föra över musikfiler från telefonen, mp3-filer då till exempel, till klockan.

Oneplus Watch fungerar med Android-telefoner, inte bara Oneplus egna utan även Androidmobiler från andra tillverkare. För att sköta inställningar och kopplingen till telefonen använder Oneplus en egen app som heter Oneplus Health. Att få igång klockan och via appen koppla den till telefonen är inga problem, men sedan är det ovanligt krångligt. I appen uppmanas vi att göra en rad specialinställningar för att appen säkert ska vara aktiv hela tiden så att notiser från telefonen faktiskt kommer fram till klockan. Appen ska till exempel undantas från batterisparfunktioner och exakt vilka inställningar du måste göra skiljer sig lite åt beroende på vilken telefon du har. Xiaomi Mi Watch, som vi snart ska beskriva har samma krångliga förfarande, medan Samsung, Huawei och Garmin har lyckats med att få sina motsvarande appar att funka tillfredsställande utan att tvinga oss till denna typ av manuell handpåläggning.

Sett till det yttre så är Oneplus klocka, trots att den hör till de enklare i det här testet, både stor och tung. Det här är en fördel på ett sätt eftersom en av orsak till detta är en stor och högupplöst skärm. Den visar tydligt vad som sker på klockan och reagerar snabbt på tryck och svep. Gränssnittet hänger också med följsamt. Direkt i urtavlan, du kan välja en av 14 olika, kan du förutom tiden direkt se hur du ligger till med dagens fysiska aktivitet, få vädret, eller antalet steg. De flesta urtavlorna är dock bara grafiska och visar ingen information utöver tiden. Du kan heller inte få mer avancerad information som nästa kalenderpost. Oneplus klocka har heller inget stöd för appar, så information från den typen av tredjepartskällor är också utesluten. Som med alla klockor är dock ofta följden av få funktioner att du i gengäld får bättre batteritid och så är fallet även med denna. Oneplus Watch har en batteritid på upp till 14 dagar och dessutom bra snabbladdning.

Från urtavlan i Oneplus Watch kan du svepa åt sidan för att komma direkt till pulsmätning med historik som visas, senaste sömndata och musikspelaren. Ett svep uppifrån och ner visar snabbinställningarna, precis som på en telefon, och ett svep nedifrån och upp på urtavlan visar dina notifieringar samlade, så att du kan se vad du missat. Det känns som ett genomtänkt upplägg.

På sidan finns två knappar och den ena tar dig till urtavla eller huvudmenyn medan den andra leder direkt till de olika träningspass du kan starta. Huvudmenyn är organiserad som en lista med ikoner och appens fullständiga namn. Du bläddrar genom att svepa på skärmen och totalt är det 22 olika appar där.

Något överraskande är en av dessa en funktion för att navigera med Google Maps. Det är inte en fristående app, men om du startar en navigering i Google Maps på telefonen får du upp instruktioner även på klockan för varje sväng, så att du slipper glo ner i din telefon hela tiden. Det funkar faktiskt smidigt och är en funktion vi känner igen från till exempel Apple Watch och i det här testet från Huawei Watch 3 Pro även om den använder Huaweis egna Petal Maps istället. Givetvis har även Samsung Galaxy Watch 4 Classic med Google Wear navigering på liknande sätt med Google Maps och till och med då med mer utförliga instruktioner direkt i klockans skärm.

Bland övriga ikoner i listan hittar vi hälsofunktioner för pulsmätning, blodsyrenivå, sömn och stress. Sömn är en app som bara visar din registrerade sömn. Det är alltså inget du måste använda och aktivera manuellt, utan sömnmätningen sköts automatiskt av klockan när den märker att du sover mer än 20 minuter i sträck. Det är också en mätning som så klart blir tillgänglig i Oneplus Health-appen och syns bättre på telefonens stora skärm.

Utöver att vara lite krånglig och krävande för att faktiskt sköta kopplingen mellan telefon och klocka, som jag nämnt redan, så känns Oneplus Health-appen som en av klockans största svagheter. Appen samlar information om dina träningspass, men ligger långt efter flera av konkurrenterna. Du kan till exempel inte dela din träningsdata med andra och i vissa av mina träningspass märker jag här att rutten jag gått eller sprungit inte ens har sparats. Det står bara “rutt saknas” och verkar inträffa slumpmässigt. Ibland får jag rutten utritad på karta så jag kan se var jag sprungit, andra gånger inte. Dessutom visas kartan med min rutt, när den ens gör det, i ett format som inte avslöjar några detaljer vilket gör att jag inte ens kan zooma in för att se hur exakt mätningen faktiskt är. Jag misstänker dock att precisionen är låg, för på joggingrundan Xiaomi-klockan hävdar är 12,34 km och dessutom visar en karta med rutt som jag ser följer de stigar jag faktiskt sprungit säger Oneplus 11,9 km. Någon användbar sammanfattande statistik finns heller inte och appen är dålig på att dra några slutsatser av den data som samlats in. Här begränsas informationen jag får till en lista med mina träningspass och sedan en sammanfattning av hur många minuter och kalorier jag totalt varit aktiv.

Appen i telefonen är även där som du laddar över musikfiler till klockan. Det är det alternativ du har om du vill lyssna på musik på till exempel joggingrundan utan att behöva ha telefonen med dig. Då ansluter du trådlösa hörlurar till klockan och lyssnar på de filer, till exempel mp3 du då fört över.

Under själva träningspasset visas aktuella data i skärmen som är brukligt och genom att svepa i sidled kan du komma till musikkontrollerna, men resten av funktionerna i klockan är inte tillgängliga under träning. Det finns ju inte så många funktioner så det är inte ett så stort problem. Får du ett sms under tiden du mäter en promenad dyker det upp i skärmen och stannar kvar ett tag så att du hinner läsa det. Notiser generellt i klockan är dock begränsade. De samlas på ett smidigt sätt så att de är lätta att hitta även om du inte tittat just när meddelandet kom, men du kan inte svara på aviseringar direkt från klockan, annat än i en mycket begränsad form. Svar ska fungera bara med fem utvalda appar, vilka är Whatsapp, Messenger, Discord, Telegram och Line. När jag testar fungerar det inte alls i Messenger och när jag som bäst chattar i Whatsapp och beklagar mig över att det inte fungerar där heller så dyker det plötsligt, efter tio försök up aviseringar i klockan och jag kan svara på dem. Fyra svarsalternativ finns som inte går att ändra på. De är “ok”, “kommer snart”, “på möte” och “jag kör”. Sammanfattningsvis är de här svarsfunktionerna så begränsade att de knappt kan räknas som fördelar och de har heller inte som utlovat förbättrats sedan klockan släpptes för ungefär ett halvår sedan.

Plus: Stilren design, skärmen

Minus: Strulig och begränsad app, tveksam gps-precision

Xiaomi Mi Watch

Liksom Oneplus är Xiaomi nya på klockmarknaden och de har en hel del gemensamt med Oneplus-klockan. Precis som Oneplus instruerar Xiaomi oss i alla de manuella steg man ska vidta för att appen som synkar klockan mot telefonen faktiskt ska förbli aktiv och inte drabbas av Androids strömsparfunktioner och gå ner i vila. Till skillnad från Oneplus klocka så fungerar dock Xiaomi Mi Watch både med Android och med Iphone.

Så fort vi startar klockan och ska koppla den till telefonen märker vi att svenska inte finns med som språk. Några av de största europeiska språken finns dock och för oss blir det engelska som får duga.

Jämfört med Oneplus är dock såväl Xiaomis klocka som appen i telefonen aningen mer utvecklad. I telefonappen kan du sköta en hel del inställningar för klockan, enklare att göra här ju än på klockans lilla skärm. Du kan välja mellan en hel del olika urtavlor och ladda ner betydligt fler att använda. Gemensamt för dessa är dock att de framförallt är grafiska och inte kan ge särskilt mycket relevant information. När jag letar efter de mest informationsspäckade urtavlorna visar de bara de grundläggande hälsodata som samlats in under dagen samt väderprognos och batterinivå. Något annat, som kalenderposter är inte tillgängligt. Här håller den alltså jämna steg med Oneplus Watch.

Träningspass visas i appen i en lista och appen gör inte mycket för att dra slutsatser eller analysera hur du presterat. När de bästa klockornas appar låter dig jämföra prestationer med kompisarna, räknar ut vilken effekt träningen haft, uppmärksammar dig på olika rekord du satt, och så vidare, så nöjer sig Xiaomi med att sammanfatta hur många minuter jag tränat. Den går i alla fall steget längre än Oneplus och uppskattar mitt VO2Max-värde. Oneplus och Xiaomi har det gemensamt att träningsinformationen är fast i den egna appen och du kan inte dela dina träningspass i Apple Hälsa, Google Fit eller via populära appar som Strava, Runkeeper eller Nike.

Appnotiser som visas i klockan får bara en blå ikon som säger “App”, oavsett vilken app det är och det kan göra det svårt att se vilken app och i vilket sammanhang aviseringen som just dykt upp kommer ifrån. Här saknas också helt möjligheten att svara på aviseringar, så vill du reagera på ett inkommande meddelande får du helt enkelt ta fram telefonen och svara.

Du väljer själv vilka av telefonens appnotiser som ska dyka upp på klockan. Aviseringar på handleden blir ju lätt mer påträngande än de på telefonen och jag skulle rekommendera att du bara väljer appar som du vill vara ständigt uppdaterad av, annars finns risk att du blir avbruten i det du gör för ofta och att klockan blir mer av ett störningsmoment än något som faktiskt hjälper dig.

Från urtavlan kan du svepa uppåt för att få snabbinställningsmenyn och nedåt för att se de inkomna appnotiserna från telefonen samlade. Direkt från urtavlan kan du även svepa i sidled för att komma åt information och genvägar där du i helskärm ser puls, blodsyrenivå, väder, musikkontroller och så vidare. Tyvärr är musikkontrollerna bara för att styra musik i telefonen och klockan i sig har ingen möjlighet att lagra eller spela musik oberoende av telefonen. De här genvägarna från urtavlan kan du i alla fall anpassa själv och välja vad som ska synas och inte synas, samt i vilken ordning så att du kan få det du använder oftast nära till hands. Sedan samlas alla klockans funktioner i ett rutnät av ikoner som du kommer till genom att trycka på den övre av de två knapparna på klockans kant. Här skulle jag önska ett alternativ att se alla appar med namn istället för bara en ibland svårtolkad ikon, men skärmen är i alla fall bra och skarp. Den gör funktionerna rättvisa.

Plus: Både Iphone och Android, priset, skärmen

Minus: Strulig app, ingen musik i klockan

Huawei Watch 3 Pro

Jämfört med de två klockor vi just gått igenom, Xiaomi och Oneplus som båda har mycket gemensamt är Huaweis klocka något annat, men ändå med vissa gemensamma egenskaper med de två förra. Det finns dock ett par genomgående skillnader. Först och främst är Huawei Watch 3 Pro ungefär dubbelt så dyr som de två tidigare nämnda. De egenskaper som ska motivera det är till exempel att klockan är gjord i mer exklusiva material, den har e stor påkostad och skarp skärm och den har stöd för e-sim, så att du kan ha uppkoppling och kommunicera även när du inte har mobilen med dig. Dessutom finns här en egen liten appbutik så att du kan ladda ner appar till klockan och på det sättet potentiellt framöver utöka funktionen. Det är dock en än så länge begränsad och pytteliten appbutik med få riktigt användbara appar, så det är framförallt något att eventuellt räkna med i framtiden som en fördel.

Samtidigt har Huaweis klocka en del tydliga begränsningar, som att man inte kan svara på inkommande appnofifieringar och därmed går den också emot regeln att du när du väljer smartklocka måste välja mellan funktioner eller batteritid. Huawei Watch 3 Pro har en generös batteritid, men förklaringen till det är att de funktioner som finns ofta är rätt begränsade, men de renodlade träningsfunktionerna håller minst samma klass som Xiaomi och Oneplus, till och med snäppet bättre.

Det är snarare i jämförelse med Samsung och Garmin som Huawei drar det kortaste strået. I Huawei Watch 3 är det operativsystemet Harmony OS som driver allt. Det ska vara Huaweis eget system och finnas i allt från telefoner till hushållsmaskiner, smarta hemmet-enheter och annat på lite sikt, om Huawei lyckas med vad de föresatt sig. Idag övertygar dock inte systemet utan är tvärtom väldigt likt det vi sett i Huaweis klockor de senaste åren. När vi startar en träning klarar till exempel klockan bara att låta oss styra musik och visa vägledning för att hitta tillbaka till den plats vi började ifrån. Någon multitasking finns alltså inte riktigt, för försöker jag göra något annat så måste jag avsluta träningspasset först.

Huaweis klocka kan kopplas antingen till Android och till Ios och när du kopplar till en Android-telefon fungerar det utan att du behöver göra alla de manuella inställningar som Xiaomi och Oneplus ber dig om i sina respektive appar. Uppenbarligen har Huawei, precis som Garmin och Samsung lyckats bättre med att göra en app som faktiskt fungerar, i alla fall på det området.

Ser man på klockan i sig och på appen, samt inte minst på prislappen, känns det som Huawei har ambitioner att konkurrera med de mest avancerade klockorna på marknaden. De erbjuder, liksom Samsung och Apple, som sagt stöd för e-sim så att du kan vara ständigt uppkopplad även utan mobilen i närheten, men eftersom klockan till exempel inte har någon app för sms, e-post och att apputbudet och dess funktioner i övrigt är få blir nyttan begränsad. Just när jag testar klockan har operatören jag använder dessutom driftstörningar så jag inte kan testa esim-funktionen i klockan.

I Huaweis egen lilla appbutik för klockan hittar jag ett 70-tal appar totalt, men det är svårt att hitta något användbart eller att dyka på något från ett varumärke eller tjänst vi faktiskt känner till. Jag provar en app från flygbolaget S7 som jag aldrig hört talats om men som visar sig vara ryskt, jag testar en radioapp som inte funkar hur mycket jag än trycker i appen, jag testar även en app för att påminna mig ta olika mediciner jag matat in och sedan en översättningsapp. Pillerpåminelsen fungerar faktiskt, men i övrigt är det skralt. Utbudet i appbutiken har heller inte utökats nämnvärt mycket sedan jag testade klockan när den kom för några månader sedan. Ett märkbart tillskott är dock Huaweis eget kartprogram Petal Maps som, när du startar en navigering i telefonen, nu kan vägleda dig steg för steg med instruktioner även i klockan. Så att du slipper gå och glo i mobilen. Då tillkommer dock problemet, märker jag när jag testar, att kartappen hävdar att Riksdagshuset ligger vid Slussen i Stockholm, och inte alls på Helgeandsholmen som är den korrekta placeringen. Det här gäller även en rad andra platser, att de hamnat fel. Här är dock alltså kartappen i sig problemet och inte klockan.

Huaweis app i telefonen är bra på att sammanfatta mina träningspass och dra slutsatser av mina prestationer. Huawei Health kan dela dina resultat med Apple Hälsa och Google Fit. I Huawei Hälsa liksom i klockan hittar vi, utöver bra träningssammanfattningar då, även tecken på lathet. I alla fall i Android-appen. Här finns genvägar till tjänster som inte är tillgängliga, vilket bara förvirrar. I både klocka och telefonapp visas Huawei Plånbok, men när jag klickar på det i klockan får jag instruktioner att ställa in det i telefonens app och väl där säger appen bara att tjänsten inte är tillgänglig i min region.

I själva klockan så samlas alla appar och funktioner på startsidan med ikoner som visas antingen i ett rutnät eller i en lista med ikon och appens namn. Du kan navigera här och i listor även genom att snurra på knappen på sidan då, utöver att trycka och svepa på klockans pekskärm.

Utöver träningsfunktionerna och appar i den mån de finns så hittar vi även en del andra hälsofunktioner i Huawei-klockan. Den mäter så klart sömn, liksom alla andra klockor i det här testet och den kan logga din blodsyrenivå. Dessutom kompletteras funktionen med att spela musik från Huaweis egen musiktjänst med möjligheten att ladda in musikfiler manuellt från telefonen. I Iphone-appen saknas dock denna musikmöjlighet och där finns heller inte Huawei Plånbok med.

Plus: Stabil app, skärmen

Minus: Kan inte svara på appnotiser

Garmin Venu 2

Klockan från Garmin är tacksam att avsluta testet med, eftersom den plockar en hel del egenskaper från de klockor vi redan gått igenom och då oftast positiva sådana. Dessutom adderar den en del som få av de andra klockorna kan, men allt är inte toppen med Garmin Venu 2.

Det är svårt att göra ett riktigt bra gränssnitt för smartklockor och jag kan inte påstå att Garmin hör till de bästa. Alla klockor vi testar här fungerar lite olika och bara det gör att jag blir lite extra förvirrad eftersom jag byter klocka titt som tätt under testet och navigeringen inte hinner sätta sig riktigt i muskelminnet. Jag hoppar medvetet över instruktionen för att istället lära mig hur det fungerar intuitivt, genom att bara prova. Det tar fler försök än jag räknat med och Garmins system känns inte som det mest moderna. Däremot känns det som det är byggt, så att säga av flera fungerande byggklossar, de är dock bara inte helt optimerade som helhet.

När jag först ansluter klockan till en Iphone får jag en rad felmeddelanden om att klockan inte lyckas återansluta till mitt wifi eller kan installera några appar. När jag istället byter till en Androidtelefon går allt utan problem.

De främsta styrkan med Garmins klocka tycker jag är träningsfunktionerna och att den trots tydligt träningsfokus har stöd för användbara tjänster som Spotify med nedladdning av låtar i offlineläge, samt Garmins egen betaltjänst Garmin Pay som gör att du kan handla i butik genom att importera ditt betalkort till klockan. Garmins Androidapp som sköter kontakten med klockan är välgjord. Huawei och Garmin har uppenbarligen lyckats betydligt bättre än Oneplus och Xiaomi. Garmin kompletterar även sin app med en webbtjänst där du på stor skärm får en riktigt bra överblick av alla träningsdata liksom långtgående slutsatser och analys. Dessutom har de med alla sina år i branschen lyckats locka ett community så att det finns stor chans att du hittar några vänner som redan är med och som du därmed kan jämföra dina prestationer med så ni kan peppa varandra. På själva träningspasset lever Garmin-klockan också upp till förväntningarna. Det kan ta en stund för klockan att hitta gps, uppåt 30 sekunder, men sedan är precisionen bra.

Urtavlan i klockan kan du byta ut och det finns många att välja bland och ladda ner. De erbjuder dock ingen utförlig information utan bara den mest grundläggande. Garmin har, konstigt nog, valt att lägga urtavlor och nedladdningsbara appar i en separat app i telefonen. Klockan synkas med appen Garmin Connect och de extra funktionerna som urtavlor och appar hittar du i appen Garmin Connect IQ. Mest intressant i Connect IQ är nog för de flesta Spotify. Med ett premiumkonto kan du ladda ner Spotifymusik offline och på det viset lyssna direkt från klockan till ett par trådlösa hörlurar utan att ha telefonen med dig på träningen. I övrigt finns visserligen en hel del appar, men det rör sig mer om enklare verktyg än vad vi idag tänker på som appar. Spotify-appen ansluter till wifi när du laddar ner och lagrar låtar, men fungerar i övrigt helt offline. Bland övriga appar finns till exempel Philips Hue för att styra smarta lampor och Sonos.

I klockan så håller jag ner den övre knappen på sidan för att komma till den skärm där alla tillgängliga appar från start finns. När jag installerar Sonos så hamnar den dock bland genvägarna till Navigera, Löpning och Andningsterapi, så det stärker intrycket att det mer handlar om ett enkelt verktyg än regelrätta appar som vi tänker på appkonceptet idag. När jag installerar från IQ-butiken hamnar alltså det jag installerar på lite olika ställen i klockan och jag får leta runt var de tagit vägen tills jag hittar. Lite omodernt och rörigt helt enkelt, med olika platser, behörigheter som måste godkännas i klocka respektive telefon, och så vidare. Det är till exempel ett par steg innan Spotify laddar ner den musik jag vill, men när det väl funkar så fungerar det.

Plus: Stabil och väl utvecklad app, funktionsfylld

Minus: Får vänta på GPS, rörigt gränssnitt

Betygskategorierna och betyg:

Material och design

En klocka är inte bara en teknikpryl utan även lite av en accessoar och ett klädesplagg på ett helt annat sätt än en mobiltelefon. Klockan ska inte bara kännas välgjord utan även passa dig och din stil, vilket är orsaken till att många tillverkare erbjuder många olika armband och möjligheter att anpassa utseendet på klockan. Huawei är den av tillverkarna som kommit längst i att få sin klocka att se ut som ett riktigt armbandsur och inte en liten dator på handleden.

Vinnare: Huawei Watch 3 Pro

Skärm och hårdvara

En traditionell klocka ska bara visa tiden, men en smartklocka ska göra så mycket mera. Den ska presentera mängder av information, tydligt även i starkt solljus och den ska reagera snabbt på din minsta vink. Klockorna i testet lever olika väl upp till de kraven.

Vinnare: Huawei Watch 3 Pro

Träning, sömn, hälsa

Alla klockorna i testet kan mäta dina träningspass, peppa dig till mer rörelse i vardagen och mäta din sömn, men ändå är skillnaderna stora. Det handlar inte bara om hur exakt de faktiskt mäter din träning och hälsa, utan även hur vi får tillgång till informationen som samlas in och vilka slutsatser som klockan och tillhörande appar och tjänster kan hjälpa oss att dra.

Vinnare: Garmin Venu 2

Funktioner och batteritid

Här räknar vi även in den tillhörande app som i bästa fall får kopplingen till telefonen att fungera felfritt. Xiaomi och Oneplus har brister där. Annars erbjuder smartklockan ofta ett val mellan batteritid och många funktioner, där Garmin tycks vara lite av ett undantag som erbjuder båda två.

Vinnare: Garmin Venu 2

Användarupplevelse

Här handlar det framförallt om vardagligt användande, hur gränssnittet fungerar i praktiken, ja hur enkel klockan är att använda helt enkelt. Ett lättförståeligt, konsekvent gränssnitt där många tillgängliga funktioner samlas och du enkelt använder multitasking för att låta klockan göra flera saker samtidigt premieras.

Vinnare: Samsung Galaxy Watch 4 Classic

Tryck för att förstora fakta och betyg:

Vinnare: Garmin Venu 2

Smarta klockor är en produktkategori där personliga preferenser spelar extra stor roll och en det fortfarande råder stor uppfinningsrikedom. Den klocka som är bäst för mig behöver inte vara bäst för dig. I konkurrensen utmärker sig Garmin Venu 2 genom att kombinera mycket av fördelarna från flera konkurrenter. Spotify och mobila betalningar kombineras med genomarbetad träningsanalys och dessutom utmärkt batteritid. Den kombinationen kan ingen av de övriga i testet matcha.