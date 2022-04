Test: Nya smarta gardiner från Ikea – Ikea Tredansen

En smart gardin som till exempel kan åka upp när du ska vakna och vill släppa in solens ljus, kan styras med timer, app eller röst och till och med kan agera till exempel när solen går upp. Det är Ikeas smarta rullgardin Tredansen.

Gardinen har ett batteri som du laddar med en medföljande laddare. Istället för att som med en manuell gardin helt enkelt dra i den för att få ner eller upp den så finns knappar direkt på fästet i toppen som styr gardinen. Det finns även en fjärrkontroll så att du kan dra upp gardinen medan du ligger kvar i sängen, för att nämna ett exempel. En upp-knapp och en ner-knapp på både fjärrkontrollen och på gardinen i sig, men det smarta här är så klart att det finns andra sätt att styra. Ikeas gateway Trådfri krävs för att göra gardinen smart. Det är samma gateway som du även använder till Ikeas smarta lampor till exempel. Allt hanteras sedan från Ikeas app i mobilen och därifrån går det även att koppla hela paketet till exempelvis Google Assistant.

Funkar till slut

När jag väl fått igång alla delar fungerar det, men vägen dit är lite krånglig. Det var det även för några år sedan när jag testade Ikeas första smarta rullgardin så det här är alltså barnsjukdomar som verkar kvarstå. Det första beskedet appen ger mig när jag ska koppla in rullgardinen är att gardinen inte hittas. Ett felmeddelande ger alternativen att försöka igen eller att parkoppla med fjärrkontroll. Det första misslyckade försöket att lägga till fjärrkontrollen slutar med att jag får de två valen “Försök igen” och “Vi börjar om”. Efter ett antal misslyckade försök med detta får jag först meddelandet att det misslyckats och sedan dyker en ruta upp över felmeddelandet som istället hävdar att fjärrkontrollen är kopplad. Strax dyker även rullgardinen upp i appen men den går inte att styra. Några minuter senare och efter upprepad trial and error vaknar alla delar till liv och jag kan styra såväl via app, via Google Assistant som jag anslutit till Ikea-appen som med fjärrkontrollen. Det var likadant senast jag provade. Efter ett par misslyckade försök utan förklaring funkar det plötsligt. Så då börjar det roliga.

I Ikea-appen kan du styra rullgardinen direkt, men det går även att ställa timers. Låt gardinen åka upp när du ska vakna och ner när det är läggdags till exempel. Timers kan också vara återkommande och flera till antalet, så att du får det mörkt förslagsvis lite längre på helgerna om du vill ha sovmorron. Utöver fasta tider går det även att ställa aktivitet kopplat till när solen går upp respektive ner.

Med enbart Ikea-appen kan du styra prylarna så länge din mobil är ansluten till ditt hemmanätverk och det är kopplingen till Google Assistant och Google Home som dessutom gör att du även kan styra lampor och rullgardin från valfri plats så länge mobilen har internetuppkoppling.

Gardinen i sig är veckad med ihåliga utrymmen när den rullar ut och mörklägger bra. Motorn som drar upp och ner gardinen gör det sakta men säkert och när batteriet är urladdat laddas det med den medföljande laddaren som även via en ansluten dosa agerar signalförstärkare om du har långt avstånd mellan gardinen och den trådlösa gatewayen Ikea Trådfri.