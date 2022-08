Test: Airthings View Plus – Koll på luftkvalitén med ett ögonkast

Norska Airthings har gjort sig kända för sina radonmätare. Radonet finns i den skandinaviska berggrunden och är en hälsofarlig radioaktiv gas i för stora mängder. När man mäter radon gör man oftast en stickprovskontroll över någon månad, men radonmängden kan variera över tid, särskilt om du bor i ett hus med halter som är i riskzonen. Airthings mätare kan i stället mäta radonhalten kontinuerligt.

Från denna bas har de breddat sin verksamhet till att mäta luftkvalitet i allmänhet. Airthings View Plus som vi testar här mäter utöver radon även partiklar (PM2.5, det vill säga partiklar mindre än 2,5 mikrometer), koldioxidhalten, luftfuktigheten, temperaturen, mängden organiska ämnen och lufttrycket. Koldioxidhalten är bra att ha koll på i hemmakontoret. Blir den för hög blir man trög i huvudet och det är dags att vädra. Hög luftfuktighet kan öka risken för mögel, och partiklar eller organiska ämnen kan vara någon luftförorening som rök eller lackångor som kan vara ohälsosam.

Nytt för Airthings View Plus är också att den har en egen skärm. Tidigare har man varit hänvisad till appen för att läsa av Airthings mätare och få varningar. Skärmen är av e-papperstyp för att vara batterisnål, och är enkel att läsa av även på håll. Du kan välja två värden som syns på skärmen, och indikatorer visar om några värden är höga. Det är inte en pekskärm men du kan föra handen över den för att se vilka värden som är för höga på displayen.

Airthings View Plus är utformad som en dosa, lite större än en brandvarnare, och kan stå på bord eller hängas på väggen. Den är rätt tjock, men den vita färgen och de runda formerna gör ändå att den känns diskret och prydsam att ha på skrivbordet eller väggen.

Airthings View Plus kan köras både med elsladd och på batteri. Batterierna är vanliga aaa-batterier som räcker i drygt 18 månader. Du kan koppla upp dig mot enheten via bluetooth, eller wifi-anslutning, så att du kan läsa av enheten även om du inte är hemma. Den kan även agera som hubb, så om du har mer än en Airthings-enhet (utan wifi) så kopplar de upp sig mot View Plus så att även de kan avläsas på distans. När Airthings View Plus går på batteri läser den av luftkvaliteten var femte minut i stället för varannan, och möjligheten att agera hubb försvinner.

För det mesta fungerar anslutningen stabilt och bra, men det händer att Airthings View Plus tappar förbindelsen till wifi. Då fylls hela displayen av “No Connection Internet”. Det känns onödigt för enheten fungerar ju ändå. Nu blir meddelandet därför ett större problem än problemet och en liten indikator samtidigt som värdena visades hade räckt.

Appen visar i alla fall värdena över tid på ett överskådligt sätt och du kan klicka dig vidare för att lära dig mer om vad de olika mätvärdena har för betydelse.

Airthings View Plus ska ha stöd för Google Assistant, men inte Google Home. Funktionen kräver att Google Assistant har engelska tillagt som språk. Jag lyckas efter mycket strul aktivera funktionen enligt instruktionerna, men därifrån till att få den att uppfatta mina kommandon och svara på dem går jag inte i mål med. Radon levels blir friend zone levels, redstone levels och allt möjligt men aldrig radon. Jag lyckas ange instruktionerna för att uppge CO2-nivåerna helt korrekt, men får ändå inte svar. Jag kan inte föreställa mig att detta någonsin kan bli smidigare än att kolla appen.

Det är upplysande att använda Airthings. Man märker till exempel hur viktigt det är att vädra sovrummet efter en natt om man sover med stängt fönster, koldioxidhalten är riktigt hög på morgonen. Å andra sidan är sovrummet möjligen inte bästa platsen för Airthings View Plus. Orsaken är en liten fläkt som går igång varje gång en avläsning genomförs. Fläkten är absolut väldigt tyst och diskret, och jag kan förstå att enheten behöver se till att ny luft kommer till sensorerna. Men ljudet är ändå tillräckligt märkbart för att man ska reagera när man försöker sova och är lättstörd, i synnerhet som ljudet kommer som ett plötsligt surr varannan minut. Det är lite synd, för Airthings View Plus är annars perfekt för mitt kombinerade hemmakontor och sovrum. Det är också det enda som är synd med denna pryl som i övrigt känns som en komplett och prisvärd lösning för den som vill hålla koll på kvalitén på inomhusluften.