Test: Ajax Systems – Komplett hemmalarm med app ger dig kontrollen

I takt med utvecklingen av det smarta hemmet har gränsen mellan professionella larmsystem och egen hemövervakning börjat luckras upp lite. Traditionellt så innebär ju ett hemmalarm att du anlitar en installatör, att de monterar de enheter som behövs och att du sedan betalar en månadsavgift för abonnemang och koppling till larmcentral med väktarutryckning. Det kan vara från Sector Alarm, Verisure eller Securitas.

Ett alternativ kan ju vara att själv köpa bevakningskameror, sensorer och så vidare och sätta upp själv. Ring erbjuder paket för detta vilket vi tidigare testat och Verisure har till och med Arlos kameror som en del i sitt system numera. Även Arlos kamera har vi tidigare testat, men då separat, utan koppling till Verisure.

Bästa av två världar

På ett sätt kombinerar Ajax Systems det bästa av två världar. Det innebär att du kan köpa de delar du behöver och installera själv, eller om du vill få hjälp med det. Det finns en app där du kan ha full koll på vad som händer, larma på och larma av, se bilder från kameror och få rapporter om sensorerna och vad de känner av. Dessutom kan hela systemet kopplas till en larmcentral, det finns ett antal olika att välja mellan, och om du vill så kan det kombineras med väktarutryckning vid behov.

En fördel med just larm där det finns väktarutryckning är, förutom den faktiska handlingen och dess verkan, att du kan få rabatt på din hemförsäkring. Det beror dock på vilka regler ditt försäkringsbolag har. En rundringning vi gjort visar att vissa försäkringsbolag inte erbjuder rabatter alls för de som har hemlarm, andra erbjuder rabatter om larmet är kopplat till en godkänd larmcentral och ytterligare andra kräver dessutom att larmet i fråga installerats av en montör som lämnar ett certifikat över installationen. Även rabatten kan variera så du får helt enkelt höra med ditt försäkringsbolag för att få reda på vad som gäller i ditt fall just när det gäller eventuell rabatt.

Låt oss lämna rabattdiskussionen, för viktigast är väl ändå vilken nytta och kontroll larmet ger, för det gäller ju oavsett rabatter. Som användare får du notiser från larmet via appen i mobilen.

Genom att ansluta ditt Ajax-larm till en av de tillgängliga larmcentralerna kan du dessutom få någon som kan agera på eventuella larm. Kostnaden för det och vilken service och tillgång till systemet som larmcentralerna får kan variera. När vi kontaktar en av Ajax återförsäljare, Safeland så får vi veta att användare betalar 149 kronor eller 1490 kronor per år och då kopplas till Westra larmcentral. Vid larm ringer Westra kontaktpersoner du angivit innan de sedan om du godkänt det och de inte får svar skickar en väktare.

Vid installation av systemet kan den återförsäljare du köper ditt Ajax System av bistå med hjälp hur det ska utformas och vilken placering de olika delarna ska ha i just ditt hem för att ge ett fullgott skydd. Basstationen ansluter jag med ethernetkabel och wifi, men det finns även två simkortplatser (storlek mikrosim) som gör att systemet har flera alternativ för uppkopplingen om något av anslutningssätten blir otillgängligt.

Installationen går problemfritt. När jag sätter upp systemet så består det förutom av basstationen även av dörrsensor och en rörelsesensor som dessutom kan ta bilder. Kopplingen mellan enheterna sköts trådlöst via Ajax Systems Jeweller-protokoll. Det gör att räckvidden blir bra och stabil vad jag kan avgöra under testets gång, samt framförallt att du slipper att dra sladdar. Dörrsensor så väl som rörelsesensor är alltså utrustade med batterier och jag kan se i appen batteristatus för var och en av enheterna och få varning om det skulle behöva bytas ut. Under testperioden experimenterar jag med olika inställningar och känslighet. Efter att ha fått bilder från rörelsesensorn där upplösningen var låg ändrade jag till bättre upplösning. Med högsta bildkvalitet och konstant aktiv, så att bilder mycket ofta skickas till appen tog batterierna i kameran slut på några veckor, men en mer anpassad inställning kan ge batteritid på upp till fem år. Rörelsesenorn är alltså inte tänkt att användas som en alltid aktiv bevakningskamera, utan just som ett larm. Dörrsensorn informerar mig efter flera veckors användande att batteriet fortfarande är på 100 procent.

Efter batteribyte och ändring av inställningarna får jag bättre batteritid.

Utöver de egna enheterna har Ajax stöd för att ansluta bevakningskameror till systemet, kameror då från andra tillverkare. Förutsättningen är att de använder RTSP-protokollet och ansluter du en sådan kamera ska du alltså själv kunna se, till exempel om larmet gått, vad som faktiskt sker på platsen även om du inte är där.

På det här sättet är Ajax ett väldigt flexibelt system, öppet för andra enheter, öppet för såväl dig som tillgängligt för de säkerhetsföretag du väljer att ansluta. Det finns dock ingen integration med Google Assistant, Siri eller därmed Google Home och Apple Homekit. Allt detta hör till de mest efterfrågade funktionerna när kunder diskuterar saken på Ajax egen sajt.