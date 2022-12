Test: Apple Homepod Mini – Ger mixat intryck

Det är två år sedan som Homepod Mini kom ut, men det är först nu som den även har släppts i Sverige. Just eftersom den släppts i andra länder tidigare har jag personligt kunnat testa den i flera månader och har därför god insikt i vad den klarar och vad den är sämre på.

Som enskild högtalare ger Homepod Mini riktigt bra ljud i förhållande till sin storlek. Ljudet fyller ett rum och ger framförallt fin återgivning, med utmärkt balans mellan bas, diskant och mellanregister i alla volymlägen. På det området imponerar den.

När två blir en

Homepod Mini kan även kopplas i steropar. Att ställa in högtalaren första gången gör du med din Iphone, helt enkelt genom att hålla telefonen nära högtalaren. Du sköter inställningar i Apples Hem-app och väljer ett rum att placera den i. Ställer du sedan in en till Homepod Mini i samma rum så kan dessa två bilda ett steropar, du anger vilken som är vänster och höger och efter några minuter agerar de sedan som en högtalare.

På liknande sätt kan du använda ett par Homepod Mini som högtalarpar till din Apple TV, istället för att använda tevens högtalare eller hörlurar. Den här funktionen är jag dock inte helt övertygad av. Visst ger de två högtalarna mycket bättre rumsligt ljud med surroundeffekt än tevens vanliga högtalare, men jag märker en fördröjning i ljudet i såväl SVT Play som när jag testar med Apples eget innehåll i Apple TV Plus. Det är en påtaglig fördröjning och därför irriterande med dålig läppsynk. Vill du ha en högtalaranläggning till din teve för att förbättra dess ljud finns det säkerligen bättre alternativ.

Inte helt samspelt

Tanken är att Apple Homepod Mini ska fungera sömlöst med alla Apple-produkter men det är inte helt sant. När musik spelas på Homepod Mini kan jag toucha Iphone mot högtalaren för att flytta musiken dit om jag till exempel är på väg ut. Samma sak om jag kommer hem, har lyssnat på musik. Podcasts eller vad det nu är och vill fortsätta lyssna i högtalaren hemma. Det fungerar med alla appar, Apple Music såväl som med Spotify, min podcastapp Pocket Casts eller vad det nu må vara. När jag spelar musik från Apple Music i högtalaren och vill styra den från min Macbook, från Ipad och från Iphone, alla med samma Apple ID, så går det. Däremot får jag flera gånger varningar om att fler än en enhet försöker spela, så att uppspelningen avbryts och jag uppmanas att skaffa ett familjeabonnemang.

Missförstår hela tiden

Röststyrning är en annan tydlig svaghet hos Homepod Mini. Högtalaren är designad främst för Apple Music och även om du ska kunna välja andra standardappar för musikuppspelning så är Spotify inte en av de apparna. Jag kan alltså inte via Siri få Homepod Mini att spela något från Spotify. Och när jag styr Apple Music via Siri och Homepod Mini är resultatet hopplöst dåligt. Jag börjar med att be henne spela Caesars Palace. Det är ju ett svenskt band som finns under precis det namnet i Apple Music. Svaret jag får är först Sister Christian av Palace, spelas nu. När jag försöker en gång till blir resultatet Danny Runs with Scissors spelas nu.

När jag ber henne att tysta högtalaren får jag bara svaret att ett fel inträffat och att jag ska försöka igen. När jag försöker igen och säger Stäng av svarar Siri att Homepod Mini inte har någon av-knapp och när jag försöker med Hej Siri paus, blir svaret att Siri börjar spela en radiokanal med housemusik. När en kollega lite senare i desperation säger Hej Siri, håll käften, blir det slutligen tyst.

Bra hemhubb

Bättre fungerar Homepod Mini när du avstår röststyrning och som hubb för smarta hemmet. Det senare har jag haft tillfälle att prova ingående under en längre tid i flera olika hem. Funktionen innebär att de enheter som finns tillgängliga i Apples Hem-app kan styras via Siri i telefon så väl som via högtalaren och att enheter som annars bara är tillgängliga att styra lokalt när jag är hemma även går att styra på distans, oavsett var jag är. På det sättet kan jag alltid se om lamporna är tända, tända och släcka dem, få information från sensorer, i mitt fall dörrsensorn så jag vet när den är öppen eller stängd. Det går även bra att sätta automatiska händelseförlopp, så att till exempel lämporna tänds när jag kommer hem och att musiken stängs av och lmaporna släcks när ingen är hemma.

Ovän med icke-Apple-prylar

I grunden fungerar Homepod Mini bra tillsammans med de flesta Apple-enheter, men det är samtidigt en begränsning, för den har ju inte bluetooth i betydelsen att en gäst eller familjemedlem med en Android kan ansluta och använda den som högtalare. Och här finns så klart inte tillstymmelse till Chromecast-stöd. Även om högtalaren är liten så blir den i praktiken heller inte särskilt bärbar. Den är ju, precis som Chromecast-högtalare, via sina inställningar bundna till ett rum och vill jag plocka ut en av högtalarna från mitt stereopar tillfälligt till uteplatsen och sedan ta tillbaka den igen krävs att jag gör inställningarna på nytt, en process som tar flera minuter.

Homepod Mini fungerar bäst som enskild högtalare till dig som har en Iphone och använder Apple Music. För andra, till exempel om du föredrar Spotify, blir användningen lite krångligare och du gör klokt i att överväga andra alternativ. Helst en högtalare som utöver Airplay även har Chromecast-stöd.