Test: Apple Ipad Air (2022) – Lite mera

Det är vid det här laget ett välkänt koncept. För ett år sedan förnyade Apple sin Air-modell av Ipad och i år tar man nästa steg genom att vässa prestandan ytterligare med hjälp av M1-chippet som vi även hittar i Ipad Pro och i Apples datorer.

Ipad, oavsett vilken modell vi pratar om, ska många gånger ersätta eller komplettera en bärbar dator och ofta så överväger nog du som ska köpa Ipaden just vilken modell det är som passar dig bäst, snarare än om en surfplatta från en helt annan tillverkare kan vara aktuell. Ipad ansluter så klart till Apples ekosystem av produkter och har du en Iphone, vilket många svenskar har, så ligger Ipad nära till hands. Du har ett brett utbud av välbekanta och framförallt anpassade appar, något Android-sidan inte har det lika förspänt med, och du har smidig koppling till Apples övriga produktsortiment om du investerat även i de produkterna. Airpods, Mac-dator och så vidare. Så att det ringer i alla prylarna samtidigt om du skulle få ett samtal på din Iphone och har ställt in det.

Det här erbjuder Apple i alla sina Ipad-modeller eftersom de kommer med Ipad OS 15 och appar och funktioner som Facetime, Imessage, delning och molnlagring via Icloud och allt annat. Så vad tillför då Ipad Air i sin nya skepnad, vad skiljer den från mängden?

Steg uppåt

Prestanda är som jag nämnt en av de tydligaste nyheterna i denna Ipad Air och den märks vid tyngre, särskilt grafikintensiva arbetsuppgifter. I den mån du gör sådana saker så kan alltså Ipad Air vara ett välkommet steg uppåt från den billigaste Ipad-modellen. Samtidigt är det tydligt att ingen ny Ipad någonsin varit långsam, så för de flesta arbetsuppgifter, surfa, läsa e-post se på film och mycket annat ger alla Ipad-modeller, oavsett prislapp, liknande upplevelse. Ipad Air har alltså, liksom Pro-modellen förmodligen mer prestanda än de flesta användare idag behöver.

Inga framsteg

På områden som inte har med prestanda att göra, som skärmen, har det inte hänt lika mycket i Ipad Air. Det är nu 5 år sedan som Apple gick över till oled-skärmar på de dyraste Iphone-modellerna och sedan, i och med Iphone 13, på hela Iphone-serien. Dessutom har ju nu de dyrare Iphone-modellerna stöd för förhöjd uppdateringstakt i skärmen, 120 bilder i sekunden, något vi även fick i Ipad Pro. Faktum är att inget av detta finns i Ipad Air. Skärmen är helt enkelt densamma som i senaste förra modellen och det innebär en LCD-skärm med ordinära 60 bilder per sekund. Det är alltså i skärmen som vi märker inte bara de största skillnaderna mot Apples egna Ipad Pro utan även påtaglig skillnad mot konkurrenteras surfplattor.

Skärmen i Ipad Air är bra men inte alls fantastisk. Den räcker långt, men imponerar inte. Där är det tydligt att det är klasskillnad mellan Ipad Pro och Ipad Air, men faktum är att flera konkurrenter på Android-sidan överglänser båda två. Oled-skärm med snabb skärmuppdatering är fint i en telefon, men ger ännu tydligare effekt i en surfplatta med dess stora skärm. Hela idén med en surfplatta generellt och Ipad specifikt är ju att du ska kunna hålla internet i din hand, att webbsidorna ska följa ditt fingers minsta vink, och så känns det nästan med en riktigt bra skärm som uppdateras i 120 hertz. Det får vi i såväl Samsung Galaxy S8 Plus och Ultra som i Lenovo Tab P12 Pro, surfplattor som vi nyligen testat och rekommenderat. Skärmtekniken gör alltså märkbar och direkt skillnad för upplevelsen.

Nyckelord

Ett tecken på en surfplatta som ger lite mer är att den kan ta agera ett mer mångsidigt verktyg. Penna och tangentbord är nyckelord här, liksom så klart den prestanda som krävs för de arbetsuppgifter du vill genomföra. Samsung och Lenovo som vi just nämnt skickar med pennan direkt i kartongen medan Apple låter penna såväl som tangentbordet vara separata tillbehör du köper till bara om du vill. Båda har för- och nackdelar. Pennan är med nya Ipad OS ett bra verktyg för att inte bara kunna rita utan även skriva i textfält. I webbläsarens sökfält kan jag skriva åäö, men i anteckningar finns inte svenska som språk att texttolka det handskrivna så då fungerar det bara med engelska och några andra språk. Överlag fungerar det alltså halvdant om jag envisas med att skriva på svenska. Engelska fungerar bättre.

Sedan en tid tillbaka är Ipad OS riktigt bra anpassat för att användas med mus. Sitter plattan i Apples tangentbord Magic Keybord, som du köper som tillbehör, vinklas till och med plattan så att det blir förvånansvärt både stabilt och laptoplikt. Då styr du med pekplattan i tangentbordet eller med en separat mus och det här tas ytterligare ett steg med funktionen Universal Control (på svenska universell kontroll) tillgängligt i IPad OS 15.4 som gör att du utan att göra några speciella inställningar kan ställa din Ipad bredvid din Macdator (uppgraderad till senaste Mac OS Monterey 12.3) och styra båda med samma tangentbord och mus.

Ingen ansiktsigenkänning

Bland övriga funktioner har Ipad Air fingeravtryckssensorn Touch ID istället för ansiktsigenkänning som nyare Iphonemodeller. Just på en surfplatta som denna fungerar fingeravtrycksläsare bra. Den sitter i av- och påknappen och när du ställer in plattan för första gången får du registrera fingeravtryck två gånger, eftersom avläsningen sker olika, med olika fingrar, beroende på om du håller plattan i liggande eller stående läge. Jag registrerar sedan ytterligare ett finger för att täcka in alla eventualiteter och faktum är att det fungerar bättre än ansiktsigenkänning i en platta, tycker jag. En kamera kan man ju råka skymma med handen eller så är ansiktet för långt från plattan för att det ska registreras korrekt.

Som i den billigaste

Ändå finns så klart en kamera för videosamtal i Ipad Air och en på baksidan för att ta bilder. De uppfyller de grundläggande kraven man har på kameror i surfplattor. De är kanske inte de du tar semesterbilderna med, men kameran i Ipad kan tolka text, så att du kan kopiera redigerbar text från bilder och selfiekameran har funktionen Centrerat som gör att den zoomar in på ditt ansikte i videosamtal och ser till att alla är med i bild om ni är flera. Den här funktionen finns även i Apples billigaste Ipad-modell och den är nog fortfarande det mest prisvärda valet för de flesta.

Å andra sidan

Elias Nordling: Har man vant sig vid oledskärm i surfplatta är det svårt att gå tillbaka till lcd. För budgetplattor för ett par tusenlappar kan man i och för sig ha överseende med lite sämre skärm men här talar vi om en surfplatta som beroende på konfiguration kan kosta över 10 000 kronor, och då känner jag att jag hellre sett att Apple uppgraderade skärmen än prestandan i årets Ipad Air.

Frågor & svar

Hur placerar den här sig bland de övriga Ipad-modellerna?

Vassare prestanda än den billigaste Ipad-modellen, mindre skärm och långsammare skärmuppdatering när du jämför med Pro-modellen.

Hur mycket bidrar pennan med?

Det bristande stödet för svenska när text ska tolkas drar ner intrycket, så användningsområdena utöver att teckna är inte jättemånga.

Tangentbord då?

Magic Keyboard är ett stort och stabilt, men också dyrt och tungt tangentbordsställ som gör plattan nästan laptoplik. En billigare, enklare variant är Smart Keyboard Folio.

Ett alternativ

Android istället

Samsungs Galaxy Tab S8 Plus har både betydligt bättre, större skärm och bättre ljud och där ingår pennan på köpet.

Testbild

Kameran, såväl den främre som den bakre duger för ändamålet och Ipad OS har en del smarta funktioner, till exempel för att skanna och tolka text.