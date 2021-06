Test: LG Tone Free FN7 – Några av de bästa true wireless-lurarna

Med en prislapp på runt 1000 kronor kan vi snabbt konstatera att det här är ett par riktigt prisvärda lurar som ger oss både riktigt bra ljud och en effektiv brusreducering. Det handlar, om vi börjar från början, om ett par smidiga små hörlurar av typen true wireless. Ett runt litet etui följer med och gummiproppar i tre olika storlekar. Som en parentes har etuiet UV-ljus som när de är anslutna till usb-c-laddare lovar att döda 99,9 procent av bakterierna på hörlurarna om det skulle finnas några sådana där.

Bra ljud

Liksom i flera av sina andra ljudprodukter samarbetar LG med Meridian Audio och jag kan så klart inte gå i god för att det gör just därför som ljudet är bra, men jag kan konstatera att ljudet är bra. När jag väl anslutit hörlurarna till en mobil, jag testar med både Iphone och ett par Androidlurar, så börjar musiken spelas så snart jag sätter lurarna i öronen.

Jag styr funktionerna i lurarna med touch på utsidan och det händer visserligen att jag kommer åt de kontrollerna av misstag när jag justerar lurarnas position någon gång, men det känns inte som något stort problem. Samtalsljudet i lurarna är generellt bra, men det finns undantag. I lite stökigare omgivningar har de svårt att urskilja min röst på ett effektivt sätt och det gäller särskilt om det är blåsigt utomhus. Då har jag stora problem att göra mig förstådd med de jag talar med. Just vind är ett problem även när jag rör på mig och lyssnar på musik. Under en joggingrunda med lurarna gör fartvinden som uppstår när jag springer att jag knappt hör något av musiken eftersom vindljudet istället effektivt fortplantar sig i hörlurarna.

För musik är ljudet är omfångsrikt och med bra dynamik där både bas och diskant kommer till sin rätt. Det finns en tillhörande app till hörlurarna och där kan du bland annat anpassa ljudet i en equalizer, så det passar just dina önskemål. Det finns färdiga inställningar som prioriterar naturligt, bas eller diskant och dessutom kan du sätta dina egna prioriteringar fritt och spara som en inställning. Appen som finns till både Ios och Android låter dig dessutom göra en rad andra inställningar. Du kan rent visuellt välja inställningar för brusreduceringen här och växla mellan av, på och genomhörning.

Effektiv brusreducering

Brusreduceringen i sig är effektiv. Jag testar så klart funktionen i en rad olika sammanhang. Både med och utan musik på och i olika nivå av störande brus och oljud. Det är inga problem att höra när brusreduceringen är på eller av och den är ofta riktigt effektiv.

Touchinställningarna kan även de anpassas i appen jag nämnde, så att du kan själva kan bestämma om till exempel ett dubbeltryck ska betyda nästa låt, ändrad volym eller att röstassistenten ska påkallas. Dessutom kan du faktiskt få appaviseringar upplästa direkt i öronen. Jag testar det och det fungerar bra. När ett nytt chattmeddelande eller sms kommer in till telefonen får jag uppläst först vem det är ifrån och sedan vad det står. Jag får även uppläst när jag får andra aviseringar, som kalenderpåminnelser och annat. Det här förutsätter att du ställt in så att appen har just tillgång till dina aviseringar men fungerar sedan felfritt.

LG Tone Free FN7 känns kortfattat som ett par både välljudande och prisvärda hörlurar, bland de klart bästa i den här klassen.