Test: Motorola Edge 20 Lite – Utan det lilla extra

Mönstret att lansera en toppmodell, en Pro-modell och en Lite-modell som en trio har vi sett många gånger förr under många år. Bara inte från just Motorola. Företaget höll sig under ett par år borta från toppmodellerna tills man kom tillbaka till dem med förra årets Motorola Edge. Höstens Motorola Edge 20-serie är första gången man kör denna klassiska trio.

Man följer dock den väg som företag som Huawei och Xiaomi stakat ut före dem där den verkliga toppmodellen är Motorola Edge 20 Pro medan Motorola Edge 20 är lite billigare samtidigt som den delar många egenskaper med storebror. Och så har vi Motorola Edge 20 Lite som precis som för Xiaomi och Huawei är en snudd på orelaterad telefon i billigare material för 4000 kronor.

Plast som inte känns billig

Både baksida och kanter är i plast, men gjorda i en hygglig imitation av glas som gör att telefonen inte direkt känns billig. Använder du det medföljande genomskinliga gummiskalet för att skydda mobilen märks inte ens någon skillnad.

Det är en stor telefon, även med dagens Androidstandard, men inte särskilt tung för sin storlek. Storleken utnyttjas också väl med en heltäckande skärm med tunna kanter runt. Till skillnad från förra årets Edge-mobiler har vi inga krökta kanter denna gång. Skärmen är av Oled-typ med full HD-upplösning och uppdateringsfrekvens på 90 hertz. Man märker skillnaden jämfört med en 60 Hz-skärm, även om den inte är lika stor som för ännu snabbare skärmar. Färgåtergivningen på skärmen kan kännas lite överdriven, men det kan du själv justera i inställningarna. På många sätt är skärm och beräkningskraft basfunktionerna i en smartphone, och när det kommer till skärmen är Motorola Edge 20 Lite utmärkt.

Den andra basfunktionen står chipsetet Mediatek Dimensity 720 för. Det är ett mellanklasschipset som inte utmärker sig i de benchmarktester vi kör. Därför är det slående hur lite jag märker av den begränsade prestandan i praktisk användning. Det här är något av Motorolas paradgren, att få även telefoner som drivs av långsamma chipset att kännas snabba. Det är i grafikprestandan man märker svagheterna mest, men även till exempel att rita upp och skrolla i webbsidor går fort på Motorola Edge 20 Lite.

Skrytkamera som inte levererar

Telefonens svaghet är i stället lite oväntat kamerorna. Oväntat, för om man sätter in en huvudkamera med 108 megapixel gör man ett statement om att den här mobilen har en kamera som är något utöver det vanliga.

Det har den inte. Det vill säga kameran är rätt vanlig, med bra färgåtergivning och för det mesta hygglig skärpa. I mörkerfoto når den inte upp till de bästa toppmodellerna från Apple och Samsung, men får ändå godkänt för att den klarar av att ta användbara bilder, låt vara lite brusiga. Det är en helt okej huvudkamera, men den utmärker sig inte.

I standardläget kombineras 9 pixlar till en och 108-megapixelkameran levererar med andra ord 12-megapixelbilder. Du kan också välja ett högupplöst läge där den fulla upplösningen på sensorn utnyttjas. I teorin ska det i bra ljusförhållanden ge dig mer detaljer i bilderna som gör att du kan zooma in i dem och klippa ut förstoringar.

Problemet är att chipsetet Dimensity 720 inte har stöd för kameror på mer än 64 megapixel. Jag vet inte om Motorola har hittat något sätt att jobba sig förbi denna begränsning eller om man helt enkelt blåser upp 12-megapixelbilderna digitalt till 108 megapixel i efterhand om man väljer det högupplösta läget. Däremot kan jag konstatera att de bilder jag tar med hög upplösning faktiskt inte innehåller mer detaljer eller skärpa än de jag tar i 12-megapixelläget. Med andra ord verkar en del av fördelarna med den stora kamerasensorn vara bortkastade i denna telefon.

Vidvinkelkameran är på 8 megapixel och utan autofokus, och den tredje kameran är en djupsensor som hjälper till med artificiell oskärpa i bilderna. Det är som vanligt svårt att se att bilderna blir uppenbart bättre av att det sitter en djupkamera på mobilen jämfört med mobiler som saknar en sådan.

Det är alltså inte en dålig huvudkamera i Motorola Edge 20 Lite, men 108 megapixel ger förväntningar som kameran inte klarar av att uppfylla.

Bra balans i systemet

Motorolas version av Android 11 håller sig mycket nära Googles egen version, och man har mycket få förinstallerade appar, ingen från tredje part. De små tillägg man gör i användargränssnittet är inte sådana som syns, utan snarare smarta genvägar som att du kan slå på kameran eller ficklampan genom att vippa eller hugga med mobilen och om du slår på funktionen kan du få en meny med appgenvägar genom att dubbelklicka på av/på-knappen. På så sätt tillför Motorola mervärde utan att rubba på själva användargränssnittet eller Googles tjänster.

Mer ambitiöst och tveksamt är den nya funktionen Ready For, som i grunden går ut på att spegla mobilen på större skärm. Genom att installera en app på en dator kan du få mobilens appar i ett fönster på datorn. Därifrån kan du till exempel dra och släppa bilder mellan dator och mobil. För det mesta tycker jag det bara känns bökigt att använda, och det är få appar som vinner på att jag går omvägen via datorn jämfört med att antingen köra dem på mobilen eller motsvarande tjänst direkt på datorn.

När nu kameran inte utmärker sig blir det istället den stora skärmen som definiera Motorola Edge 20 Lite. Den är bra, men det finns många mobiler i prisklassen med bra skärm, och Edge 20 Lite har svårt att sticka ut.

Å andra sidan

Erik Mörner: Jag håller med om att kameran inte lever upp till förväntningarna. Den gör det inte om man betänker att det här ska vara en del av Edge 20-serien, där de båda andra har riktigt bra kameror. Och den gör det heller inte när vi tittar på de tekniska specarna och sedan jämför med bilderna vi faktiskt får ut.

Frågor och svar

Vad gillar du bäst med Motorola Edge 20 Lite? Skärmen, som är ljusstark, skarp, stor och hyfsat snabb.

Hur är högtalarljudet? Telefonen har en monohögtalare med rätt skrälligt ljud. Det inte bara finns betydligt billigare mobiler med bättre högtalarljud, Motorola har betydligt billigare mobiler med bättre högtalarljud, till exempel Moto G30.

Finns det 3,5 mm-uttag? Ja det sitter i botten, bredvid laddsladden.

Ett alternativ: Bra mellanpris

Xiaomi Mi 11 Lite har också stor skärm och är dessutom lättare och tunnare i förhållande till storleken och snabbare chipset. Men systemversionen är rörigare.

Kameraexempel

Huvudkameran i Motorola Edge 20 Lite tar helt okej bilder i dagsljus men i kontrastrika förhållanden blir bilderna lätt lite mörka.