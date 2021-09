Test: Motorola Edge 20 – Tänjer på gränserna

Efter att förra året ha tagit steget tillbaka till flaggskeppsklassen tar nu Motorola ett steg till, men i en något annan riktning. Det är rätt sak att göra.

Det var i flera år som Motorola undvek att göra riktiga prestandamobiler och istället fokuserade på billigare telefoner i mellan- och budgetklass och gjorde det riktigt bra. Det var ofta så att Motorola lyckades göra telefoner med begränsad prestanda men där vi ändå inte märkte av bristerna utan fick bra prestanda för en billig penning.

Lärt sig av misstagen

Fjolårets lansering av Edge-serien var något av en besvikelse, men nu har Motorola lärt sig och ändrat konceptet. Förra årets Edge fick sitt namn av skärmen med kurvade kanter, men trots att namnet består så har Edge 20 som vi alltså testar här platt skärm utan kurvade kanter. Den utmärker sig istället på andra sätt.

Bekant här och något vi känner igen från alla Motorola-telefoner är det avskalade gränssnittet där Motorola i stort utgår från Googles grundgränsnitt för Android och inte tillför en massa onödiga appar. De nöjer sig med att addera geststyrning så du kan vicka eller hugga med telefonen i luften för att aktivera kameran eller ficklampan. Här finns även en del extra möjligheter att anpassa utseendet på systemet med de ikoner, färger och teckensnitt du föredrar.

Onormalt snabb för prisklassen

Systemet och telefonen som helhet känns snabb och en anledning till det, utöver mjukvara och den prestanda systemchippet garanterar, är att skärmen har en uppdateringsfrekvens på hela 144 hertz. Normalt är ju 60 hertz, även om många Androidtelefoner idag har högre än så, men här har Motorola alltså maxat med 144 hertz, det som annars egentligen bara utpräglade gamingmobiler har. Man ska inte överdriva skillnaden mellan 120 och 144 hertz i faktisk upplevelse, men klart är att de 144 hertz vi får här är mer än tillräckligt för att telefonen ska kännas snabb när du använder den.

Trots detta är Motorola Edge 20 inte en utpräglad flaggskeppstelefon om man med flaggskepp menar att prestandan är den bästa som går att få. Istället för Qualcomms toppchip sitter under skalet på Edge 20 en Snapdragon 778G vilket kan märkas i mer krävande, grafiktunga spel och det kan ta en stund att installera och ladda ner spel och appar, men när de väl är där räcker prestandan gott och väl för allt utom det allra mest krävande. Det här gör dock att telefonen får kategoriseras mer som en bättre mellanklassmobil än som ett riktigt flaggskepp, men det indikeras även av plastbaksidan och av prislappen på i dagsläget cirka 5000 kronor. Du får alltså inte allt det du kan vänta dig av ett flaggskepp, men jag tycker att Motorola har gjort väl avvägda prioriteringar.

Plasten som används i telefonens chassi är såklart något som får den att känna mindre påkostad, men samtidigt inget som inverkar på funktion negativt, tvärtom är ju plast något som gör telefonen lättare och mer tålig samtidigt som de flesta av oss troligen har ett skal på telefonen oavsett och sällan eller aldrig ser materialet den faktiskt är gjord av. Motorola skickar för övrigt med ett genomskinligt gummiskal för att skydda telefonen.

Om nu valet av plast som material i telefonen chassi är ett sätt att pressa priset är det på skärm och faktiskt även kamera som det märks att Motorola spenderat pengarna istället. Bra prioriterat.

Märks tydligt

Just att kamerorna överraskar positivt är tydligt direkt när jag börjar ta bilder. Det här är mångsidiga kameror som levererar fin färgåtergivning även i svårare förhållanden. Kamerorna är tre till antalet och sitter i en modul i kanten på baksidan där de sticker ut en hel del, främst för att telefonen i sig är så tunn. Ovanligt i sammanhanget är att vi får såväl 108 megapixels huvudkamera, tele med tre gångers optisk zoom och en vidvinkel. Att vidvinkeln dessutom har autofokus innebär att den kan användas för riktigt hyggliga makrobilder också, och en sådan uppsättning kameror får vi annars bara i flaggskeppsklassen om ens det. Bra för en mobil för 5000 kronor alltså och det enda smolket i glädjebägaren är att telefonen inte når upp till samma imponerande resultat när det blir mörkare. Lite skymning är inga problem, men när ljuset tryter mer så blir det tydligt att kamerans ljuskänslighet inte riktigt räcker till, ens i nattläget med lång slutartid. Det innebär dock inga problem för att till exempel ta en bild på en restaurang med lite dunkel belysning, det klarar fortfarande kameran.

Hela 144 hertz

Skärmen har jag varit inne på, att det handlar om en 6,7 tum stor Amoled-skärm med 144 hertz uppdateringsfrekvens, men jag vill fördjupa mig lite mer i just skärmen, för det har den förtjänat. Skärmens format är i 19:5 till 9 vilket gör att videoklipp du tittar på oftast visas med svarta kanter till höger och vänster även om du beroende på källa så klart kan zooma in och fylla skärmen om du vill det. Med zoomat videoläge för att fylla hela skärmen blir upplevelsen riktigt maffig och hålet för selfiekameran stör inte överdrivet, det är ganska litet. När jag avstår från att zooma in 16:9-filmer försvinner selfiekamerans hål i den svarta ytan i skärmkanten.

Skärmens uppdateringsfrekvens kan justeras i tre olika nivåer. 60 hertz för att maximera batteritiden, 144 hertz för att få ut det maximala, eller ett tredje läge kallat Auto, som anpassar frekvensen efter vad som passar bäst för tillfället, en balans mellan snabbhet och strömförbrukning alltså.

Kanterna runt skärmen är tunna och telefonens format som helhet, liksom därmed även skärmens format och storlek, innebär att telefonen är ganska bred att hålla i. Det här är en fördel när du ska se på film eller videoklipp och håller telefonen i liggande läge men kan möjligen göra telefonen lite otymplig för den med lite mindre händer. På plussidan är dock telefonen ovanligt lätt sett till storleken och det är alltså en av de främsta fördelarna tillsammans med skärmen, kamerorna och prislappen. Vem behöver ett flaggskepp för dubbla pengen när mellanklassmobiler kan vara så här bra.

Frågor och svar

Var hittar jag fingeravtrycksläsaren?

Den sitter i den fysiska powerknappen på sidan av telefonen och fungerar bra. Det finns även ansiktsigenkänning för att låsa upp telefonen från viloläge.

Sticker kamerorna ut mycket?

Ja eftersom telefonen i sig är rätt tunn så blir kamerabulan påtaglig.

Vad gör den där knappen på sidan?

På högersidan hittar du powerknapp med fingeravtryckssensor, samt volymknappar. Knappen på andra sidan är en genväg till Google Assistant.

Ett alternativ:

Konkurrenterna

I mellanklassegmentet är konkurrensen stenhård. Nytillkomna här förutom Motorola är till exempel Oneplus Nord 2 och Xiaomi Mi 11 Lite.

Testbild

Telefonen har en mångsidig kamerauppsättning som klarar de flesta situationer fint.