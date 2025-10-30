Google har börjat släppa Gemini för hemmets smarta högtalare och skärmar – det här är enheterna som uppgraderas

Utrullningen av Gemini for Home innebär en rad nya funktioner i smarta högtalare och skärmar som fram till nu fått förlita sig på Google Assistant. Med uppdateringen som kommer ersätts Google Assistant helt med Gemini.

Befintliga enheter som Google gjort för hemmet sedan 2016 kommer få stöd för Gemini. Det inkluderar Google Nest Hub i både första och andra generationen, Google Home Mini och Google Nest Mini samt Google Nest Audio och Google Nest Wifi. Gemini ska även bli tillgängligt för Google TV Streamer.

Gemini Live är endast tillgänglig om du betalar för en Google Home Premium-prenumeration och bara på de senaste enheterna, vilka inkluderar Google Nest Hub (2nd gen), Google Nest Audio och Google Nest Mini (2nd gen).

Den lansering som Google nu startat börjar i USA och där kan användare anmäla sig i Google Home-appen. Även vi svenskar kan i Google Home-appen anmäla oss till kommande förhandsversioner genom att gå till Inställningar och trycka på "Offentlig förhandsversion". Just nu finns dock Gemini for Home bara i USA och på engelska men tjänsten ska släppas även här i början av 2026.

När Gemini släpps för hemmet så ska den klara allt som Google Assistant klarat hittills, men även så klart introducera en lång rad nya funktioner.

När du fått tillgång till Gemini i din smarta högtalare eller skärm hemma så kan du märka det genom att högtalaren får en ny mer naturlig röst, att det visuella i Hub-skärmen uppdateras till Gemini samt att lamporna på din högtalare ska få en blå-lila-ton om den är någon av de senaste generationerna. Det ska även gå att fråga "Hej Google, vem är du?" så ska Assistenten eller Gemini bekräfta versionen.

Du kan även få en notis i Google Home-appen när Gemini är tillgängligt i ditt smarta hem.