Test: Samsung Galaxy S25 FE – Riktigt billig toppmobil

Betyg Samsung Galaxy S25 FE Telefoni & Data 9/10 Media & Skärm 8/10 System & program 9/10 Användarupplevelse 7/10 Material & kvalitet 7/10 Totalbetyg 80% Skärmen Byggkvalitet AI med till exempel översättning och svenskt språkstöd Batteritiden Zoomkameran Inte så snabb (45W) snabbladdning Stort och klumpigt format

Mycket gemensamt med sina dyrare systermodeller, men ändå lite billigare. (Eller just nu mycket billigare som vi rapporterat om.) Ja, låt oss sätta Samsung Galaxy S25 FE i ett sammanhang. Telefonen är ungefär lika stor som Samsungs S25 Ultra, men har lite mindre skärm, lika stor som S25 Plus. Förklaringen till det här är alltså att kanterna runt själva skärmen på FE är lite tjockare. Ser vi sedan närmare på exempelvis skärm, kameror och prestanda finns det flera områden där Samsung bantat specifikationerna jämfört med de dyrare systermodellerna. Prestandan när vi jämför rätt av är ofta betydligt lägre, men inte nödvändigtvis så att det märks i daglig användning.

Tanken från Samsungs sida med FE-serien är att den ska ge det viktigaste och göra några av egenskaperna från dyrare telefoner tillgängliga för fler till ett lägre pris.

Samsung har, liksom många andra tillverkare, ett tydligt fokus på AI. Där är inte S25 FE mindre prioriterad än andra telefoner. Jag märker till exempel att denna telefon har samma förbättrade bildredigering som jag får i S25 Ultra, så att telefonen exempelvis fattar att jag vill ha bort även skuggan om jag redigerar bort ett objekt i bilden. Samma sak när jag tar bort reflektioner i glas jag fotat, där är det samma uppgraderade verktyg som i S25 Ultra även om prestandan på flera områden är i nivå snarare med förra eller förrförra årets flaggskeppsmobiler. Jag kan också konstatera att S25 FE har den samtalsinspelning som Galaxy S25-familjen utlovats sedan länge, men som dök upp först i samband med att One UI 8 släpptes, ungefär samtidigt som just S25 FE kom ut.

Verkligt flaggskepp till lägre pris

Generellt så beter sig telefonen som ett flaggskepp. Vad som är ett flaggskepp idag är ju dock lite svårt att exakt definiera. Vi har olika kategorier där det finns telefoner som kostar runt 20 000 kronor och så har vi de här telefonerna, de som uppfyller grundkraven av vad ett flaggskepp ska klara av. Bra prestanda, mångsidiga kameror, skarp och ljusstark skärm med snabb uppdatering, bra byggkvalitet, hyfsat snabb trådad laddning och stöd för trådlös laddning. Liknande exempel från andra tillverkare är ju till exempel Xiaomis 15T-serie som precis som Samsungs FE-telefoner är mobiler som lanseras något halvår efter de dyrare syskonmodellerna.

Arvet från S25-serien inkluderar även Now Brief och Now Bar som introducerades tidigare i år. Till skillnad från mycket annat i telefonen är de funktionerna en tydlig besvikelse och även om det gått en hel del tid sedan de introducerades har de inte blivit bättre. Tanken är att de ska vara AI-drivna och ge smarta sammanfattningar av relevant information, men under de månader som gått sedan början på året visar dessa regelmässigt nästan bara en väderprognos. Now Bar kan visas direkt i låsskärmen och drar därmed uppmärksamhet till sig, men när den ger innehållslösa meddelanden som “Dagen rullar på” och sedan inte ger någon information som tillför något när jag väl klickar mig in så blir det nästan bara provocerande eller i alla fall bara störande. Om du till exempel har musik som spelas eller en navigering igång med Google Maps kan även det visas i kortform i Now Bar i låsskärmen. Då kan du svepa uppåt/neråt på den knappen för att växla mellan de olika modulerna. Det här ersätter alltså de vanliga aviseringarna i låsskärmen som musik och navigering kan ha och det är en försämring eftersom översikten blir lidande och formatet är mycket mindre. I vissa skeden hoppar informationen istället upp i ännu mindre format i skärmens överkant vilket är ännu sämre.

Genomtänkta förändringar

Resten av Samsungs One UI och anpassningar av Android är lyckligtvis mer genomtänkta och helt klart en styrka. Samsung släpper löpande nyheter i One UI version för version, som till exempel samtalsinspelningen, och du kan alltså se fram emot att telefonen kommer bli bättre och bättre år för år. Samsung har ju en av branschens mest generösa uppdateringslöften också, hela sju år precis som Google själva.

Tydligaste området där vi ofta märker att tillverkarna sparat in när det handlar om en lite billigare telefon är kamerorna. Där är det helt enkelt svårt att maskera en låg ambition utan att det blir tydligt i bilderna. På pappret har S25 FE det vi kan förvänta oss, vidvinkel, huvudkamera med god upplösning och tele med tre gångers optisk zoom. Faktum är att specifikationerna för kamerorna är precis desamma som för förra årets S24 FE. Det innebär att bilderna blir bra i dagsljus och att färgåtergivningen då är bra, men att telekameran är mer begränsad. Det beror på att telekameran med sin tre gångers optiska zoom är på futtiga 8 megapixel, och har en liten senor. I just tre gångers förstoring räcker det, men går jag uppåt 10x förstoring tappar den snabbt i detaljrikedom. Där ligger Samsung efter konkurrenter i samma prisklass, till exempel Xiaomi 15T som jag provar samtidigt.

Bra byggkvalitet med väl avvägda kompromisser

Kamerorna sitter i en rad på baksidan, precis som vi känner igen designspråket från resten av S25-serien. Det är alltså till och med samma kameror som i S24 FE och bara selfiekameran är ny och uppgraderad. Jämför vi detaljer så har Samsung gjort små besparingar även i materialval. S25 FE har till exempel en äldre generation skyddsglas och svagare aluminiumlegering i ramen jämfört med dyrare S25-syskonen men intrycket av byggkvaliteten är mycket god. Det här är alltså allt exempel på en bra prioritering, det är många besparingar som de flesta av oss nog inte kommer märka särskilt mycket av.

Frågor och svar

Hur har kamerorna uppgraderats?

Inte alls, faktum är att det är samma kameror på baksidan, bara selfiekameran är ny och lite bättre jämfört med S24 FE och S23 FE.

Hur upplevs prestandabristerna?

När vi kör prestandatester får telefonen resultat ibland på nivå med två år gamla telefoner, men eftersom prestandaökningarna generellt i nya generationers systemchip är blygsamma räcker prestandan ändå till och i vanligt användande upplever vi telefonens som snabb.

Är det här ett riktigt flaggskepp?

Ja, det får man verkligen säga, ser vi till allt från kameror till skärm, prestanda, extrafunktioner så är den det.

Ett alternativ

Kollar vi på lite billigare flaggskepp får vi lyfta fram Xiaomis 15T-serie.

Kameraexempel

Bra färgåtergivning och detaljer, lite sämre i mörker och vid zoom över de 3 gångers förstoring som kan ske optiskt. Minus för den lågupplösta sensorn för telekameran som begränsar.