Ovanlig prissänkning: Samsung Galaxy S25 FE nu 3000 kronor billigare

Vanligen så dröjer det innan nya telefoner får prissänkningar. Därför är priset på S25 FE nu en nyhet. Vi rapporterade nyligen om ovanligt lågt pris på Samsung Galaxy Z Fold 7 hos enstaka återförsäljare, men den här gången när det gäller S25 FE är det en bred prissänkning som syns hos många återförsäljare, såväl som på Samsungs egen webbutik.

Prissänkningen, uppger flera återförsäljare, är en tillfällig kampanj som gäller enbart till den 26 oktober. Den här typen av snabba prissänkningar är ovanliga, men vi kan ibland de vissa tillverkare ha introduktionspriser så att telefonen är billigare inledningsvis för att sedan stiga till ordinarie pris.

Samsung Galaxy S25 FE är lite av budgetmodell i S25-serien och lanserades i september, ungeäfr ett halvår efter resten av S25-serien. Storleksmässigt är S25 FE ungefär som Samsung Galaxy S25 Plus, med lika stor skärm, men med lite vidare mått eftersom kanterna runt skärmen är bredare.