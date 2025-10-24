-
AI för bättre säkerhet
Google testar realtidsvarningar om skadliga appar
En ny inställningssida i Android visar appar som telefonens lokala AI identifierar som hot och varnar även för misstänkt spårningsbeteende.
Google förbereder en ny sida i Androidinställningarna som visar upptäckta hot i realtid. Det är publikationen Android Authority som har upptäckt dold programkod med en sida som samlar information från telefonens lokala AI-modell och visar vilka appar som identifierats som skadliga, samt förklarar hur upptäckten fungerar.
Företaget testar också en varning för appar som beter sig som spionprogram, till exempel genom att spåra plats eller enhetsaktivitet. Funktionerna hittades i en testversion av Play Protect Service och kan bli tillgängliga för användare med Android 16. Syftet är att ge bättre insyn i appbeteenden och stärka skyddet mot skadlig och integritetskränkande mjukvara. När den nya säkerhetsfunktionen kan komma att dyka upp är däremot inte känt.