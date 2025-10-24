Glaset avgör mobilskärmens hållbarhet

Sedan i juni ställer EU krav på att alla mobiler som säljs ska ha stöt- och reptåliga skärmar, vilket innebär att de har någon form av härdat glas. För Iphone gäller att alla modeller sedan Iphone 12 har vad Apple kallar Ceramic Shield Glass med mycket god hållbarhet. Iphone 16-generationen utom Iphone 16e har en ny generation av glaset som ska vara ännu tåligare.

För Androidmobiler är Corning med deras Gorilla Glass den vanligaste leverantören av glas. Gorilla Glass finns i en lång rad varianter där de som förekommer idag är Gorilla Glass 3, Gorilla Glass 5, Gorilla Glass 7i, Gorilla Glass Victus, Victus+ och Victus 2, Gorilla Glass Ceramic och Gorilla Glass Ceramic 2. Det är naturligtvis omöjligt att säga vilken tålighetsgrad de olika glasen har mer än att de går från minst till mest tåliga i den ordning jag räknat upp dem.

Kinesiska tillverkare som Xiaomi, Oneplus och Honor har dessutom egna varianter av hållbart glas med namn som Xiaomi Shield Glass, Ceramic Guard och NanoCrystal Shield. Hur dessa förhåller sig till Cornings Gorilla Glass-varianter är svårt att bedöma. men generellt kan du utgå från att de dyrare toppmodellerna har tåligare skärmglas än mellanpris- och budgetmodeller.

Annons

Det här tipset är ett utdrag ur en längre artikel om skärmar. Artikeln publicerades tidigare i sin helhet exklusivt för Plus-medlemmar på Mobil.se. Här kan du bli Plus-medlem och därmed få direkt tillgång till alla artiklar på Mobil.se. Som plusmedlem så får du samlade tips och många andra fördjupande, vägledande artiklar. Hela den ursprungliga artikeln hittar du här.

