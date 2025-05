Krönika: Mobilen halkade och störtade ner i asfalten

Det är alltid en skräck när något sådant händer, men det slog mig ändå att jag inte var så nervös denna gång. Gorillaglass har de senaste åren, gång på gång. Å ena sidan gör det kanske att jag skulle kunna skippa att ha skal på min telefon, vilket jag alltid har. Å andra sidan så skyddar ju skalet inte just skärmen särskilt bra. För skydd även av själva skärmen krävs ju just ett skärmskydd som till viss del försämrar funktionen och upplevelsen av telefonen. Jag tycker sällan det är värt det. En gång i tiden hade jag ett stort otympligt skal på en av mina telefoner hela dess livslängd. Skalet såg med tiden allt mer slitet ut, men när telefonen skulle bytas ut och säljas såg den ut exakt som ny. Det gjorde att jag nästan ångrade mig att jag haft skal på, varför inte uppskatta telefonen istället för att begränsa den under hela tiden jag hade den. Ett otympligt skal som alltid var i vägen och fastnade i fickan när jag skulle fiska upp telefonen.

För den som vill vara säker på att ha en mobil som håller finns ju givetvis tåliga mobiler. Samsung Xcover, Motorola Defy, CAT, Sonim, Ulefone. De har dock sällan mer tålig skärm än vanliga mobiler, ibland till och med sämre eftersom Apple och Samsung är i framkant när det gäller tåligt skärmglas. De är istället mer tåliga om något händer allt utom skärmen.

Man kan inte få allt och ofta är ju tåliga mobiler också en kompromiss när det gäller allt från format till prestanda och kameror.