Bättre ljusstyrka i mobilskärmen en stor förbättring

Ljusstarka skärmar är framför allt till glädje utomhus. För inte så många år sedan var det nästan omöjligt att läsa på mobilskärmen i direkt solljus, men nu klarar de bättre skärmarna av att tävla även mot sommarsolen. Ett annat användningsområde är att kunna visa gnistrande vitt i filmer som visas i HDR, det vill säga extra högt färg- och ljusomfång.

När skärmen krämar på med så mycket ljus riskerar batteriet att tömmas fort, så därför används bara den högsta ljusstyrkan om du tittar på bilder eller filmer i HDR, eller om skärmen är inställd på automatisk ljusstyrka och ljussensorn känner av att det är solljlus på skärmen. Det senare brukar kallas för High Brightness Mode (HBM) i telefonens specifikationer.

Det är dock oftast inte den siffran som tillverkarna anger i sina specifikationer, utan skärmens maximala ljusstyrka. Det är dock för en enskild punkt, inte hela skärmen på en gång, det klarar den inte av. Denna ljusstyrka används alltså främst vid HDR-visning, och säger egentligen inte hur bra skärmen klarar solljus, men det finns ändå ett tillräckligt bra samband mellan de två för att ge en idé om det.

Ljusstyrkan på skärmen andges oftast i enheten Nits (vilket är candela per kvadratmeter). Vi har ju ingen naturlig känsla för ljusstyrkemått, men som en tumregel kan man säga att du gärna vill ha minst 1000 Nits i HBM eller 2000 Nits i maximal ljusstyrka för att bekvämt kunna läsa skärmen i solljus.

