Siffrorna för mobilskärmen som tillverkarna gärna pratar om

Touchresponsen är alltså inte samma sak som uppdateringsfrekvensen, utan hur många gånger per sekund skärmen läser av tryck. På dyrare mobiler är detta ofta högre än skärmuppdateringsfrekvensen. Det är dock svårt att se att det skulle göra någon dramatisk skillnad, hur ofta är det man vill att skärmen ska reagera snabbare än den kan uppdateras? Tillverkarna brukar hävda att touchresponsen gör skillnad när du spelar actionspel, men det är i så fall på marginalen.

Färgåtergivning anges ibland i hur många färger skärmen kan visa, ibland i form av certifieringar för hur naturtrogen skärmen är, eller vilken färgstandard skärmen följer. I praktiken styrs upplevelsen av skärmens färger mer av om du ställt in den på klara eller naturliga färger, och är du inte en riktig bildnörd kommer du nog inte märka någon större skillnad på olika skärmars färgåtergivning, om det inte är en riktigt billig mobil med LCD-skärm.

