Så skiljer sig vikbara mobilskärmar från vanliga skärmar

Vikbara skärmar på mobiler är alltid av oledtyp, och har ofta samma ljusstyrka och uppdateringsfrekvens som vanliga mobilskärmar. De är ytbelagda med ett tunt lager vikbart glas, och ovanpå det ett skärmskydd i plast. Vikbara skärmar är betydligt känsligare för repor och andra skador än vanliga skärmar, men de är å andra sidan skyddade av att mobilen är hopvikt och skärmen dold när du inte använder skärmen.

Skärmskyddet på skärmen behövs för att skydda den vikbara skärmen som är svår att reparera, så det går inte att ta bort. Det är mer reflektivt än en vanlig mobilskärm, och det förstärks av att skärmens yta blir lite ojämn. I synnerhet på det ställe skärmen viks ihop blir det alltid ett litet veck som inte försvinner helt när skärmen är uppvikt. det gör att man upplever mer reflektioner i skärmen vilket kan upplevas som lite störande.

