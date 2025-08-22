Google: Ingen Pixel Tablet under utveckling

En gång kan ha varit tillräckligt

Googles surfplatta Pixel Tablet lanserades 2023, och det blev snabbt spekulationer om de framtida planerna. Nu visar det sig att de planerna är att inte göra någon Pixel Tablet 2. Det är Google själva som i en intervju med publikationen Bloomberg bekräftar att utvecklingen av en ny Pixel Tablet är pausad och det finns för tillfället inga planer på att ta fram en ny modell.

Företaget menar att mobiler, inte minst vikbara modeller, numera fyller den roll som surfplattor tidigare hade, och varken nya surfplattor eller smarta ringar finns med i någon aktiv utveckling. Trots att en närmare integration mellan Chrome OS och Android skulle kunna återuppväcka intresset för surfplattor, finns det inga omedelbara planer på en ny modell.