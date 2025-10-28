Nya Fitbit-enheter under 2026

Google meddelar att man kommer lansera ny Fitbit‑hårdvara 2026, samt att den personliga tränaren Fitbit Coach samt en omdesignad Fitbit‑app ka få en full lansering nästa år.

Senaste större Fitbit‑trackern var Charge 6 från 2023 och mycket tyder på att Google verkar satsa på enklare, batterisnåla smarta armband snarare än fler Fitbit OS‑smartklockor. Detta då Pixel Watch täcker segmentet smartklockor med Wear OS. Plastkonstruktion, fyrkantiga eller rektangulära format och fortsatt stöd för Ios nämns som möjliga vägval för framtida modeller för att hålla pris och batteritid fördelaktiga jämfört med Pixel Watch.